Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu

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İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Savaş uçakları Şam'ın kuzeyinde bulunan Barzeh'teki bilimsel araştırma merkezini vurdu.

09.12.2024 22:23  Güncelleme: 22:55
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İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte adeta harekete geçerek saldırılarını arttırdı. İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana başkent Şam da dahil olmak üzere Suriye topraklarına 100'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI ŞAM SEMALARINDA

Son saldırı haberi akşam saatlerinde geldi. İsrail savaş uçakları, Şam semalarında görüldükten kısa bir süre sonra Şam'ın kuzeyinde bulunan Barzeh'teki bilimsel araştırma merkezi vuruldu.

LAZKİYE'YE HAVA SALDIRISI

Şam'daki hava saldırısından kısa bir süre önce İsrail ordusu, Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi. Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.

NETANYAHU: ORTA DOĞU'DA YENİ BİR SAYFA AÇILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle dün Orta Doğu'da yeni bir sayfa açıldığını belirterek İran'ın Esad'ı iktidarda tutmak için harcadığı milyarlarca dolara dikkat çekti. Suriye'yi "İran ileri karakolu" ve İran'dan Hizbullah'a giden silahlar için bir hat olarak nitelendiren Netanyahu, İsrail'in 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesine değinerek, "Bugün herkes Golan'daki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor" dedi.

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığının güvenliğini ve egemenliğini garanti altına aldığını söyleyen Netanyahu, "Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak" dedi.

Esad rejiminin düşüşünün Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a İsrail tarafından vurulan ağır darbelerin doğrudan sonucu olduğu iddiasını yineleyen Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in İran eksenini parçalamak için "sistematik, ölçülü ve organize bir şekilde" çalıştığını söyledi. Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiklerini öne süren Netanyahu, "Kim bizimle işbirliği yaparsa büyük kazanç elde eder, kim bize saldırırsa büyük kaybeder" dedi.

"BİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞANIN ELİNİ KESERİZ"

İsrail'in hem İsrail'in hem de Suriyelilerin yararına olacak farklı bir Suriye görmek istediğini aktaran Netanyahu, "Bugün bizimle barış içinde yaşamak isteyene elimizi uzatıyoruz ve bize zarar vermeye çalışanın ise elini keseceğiz" dedi.

Hamas'ın Esad'ın devrilmesinden sonra "her zamankinden daha yalnız" olduğunu iddia eden Netanyahu, "Hizbullah'tan yardım bekliyordu, biz bunu elinden aldık. İran'dan yardım bekliyordu, onu da aldık. Esad rejiminden yardım bekliyordu, tamam, bu da artık olmayacak. Hamas'ın izole edilmesi rehinelerimizi geri getirecek bir anlaşmada ilerleme kaydedilmesi için yeni bir kapı açıyor" dedi.

Netanyahu \'Anlaşma çöktü\' demişti! İsrail savaş uçakları Şam\'ı vurdu
Kaynak: İHA

Suriye, İsrail, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali Yıldız:
    Senin yedi ciddini dikeyim ithanyuuuu !!! 195 149 Yanıtla
  • Murat Sert:
    köpeklerle anlaşmami yapilir zaten.itraile ölüm. 98 74 Yanıtla
  • Crixus :
    O evladi 70 39 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    OÇ resmen dünyayı savaşa sürüklemeye çalışıyor ve hiç kimse bir şey yapamıyor türkiyenin buna müdahale etmesi lazım aksi taktirde ülke insan istilası yaşar ven bütün ortadoğu göç eder sonra ortada ne cumhuriyet kalır ne osmanlı nede kürt şuan ekonomi değil birlik beraberlik bizi bu kötülüklerden kurtarır her şeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor en azından şimdilik 67 22 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    İbranilere Rableri dahi nasihat verip söz geçirememişken onlara acıyıp destek olanlar en büyük gaflete düşenlerdir.Bunu kurandan alıntı yapmadım kendi hahamları dahi bilir.Sonları çok feci olacak. Bu hadsizlikleri ondan :) 42 9 Yanıtla
  • Şehmus Sevinç:
    şimdide kamışlı kentini bombalıyor İsrail 33 12 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Sana kimin ne zararı oldu o…… 25 19 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Müslümanlarının bir birine terörist diyip öldürüyor. iyisi mi bunlar bizi yönetsin 15 14 Yanıtla
  • Murat Derin:
    Özgürleşen Suriye 9 0 Yanıtla
  • TC Tabak:
    bir atımlık mermi sana yeter, netenyahu. 5 4 Yanıtla
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