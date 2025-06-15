Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

İsrail'in 13 Haziran Cuma günü başlattığı operasyona misilleme yapan İran balistik ve hipersonik füzelerle birçok kenti kenti enkaza çevirirken en çok yıkımın yaşandığı kent Bat Yam oldu.

ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Dün gece yarısı füzelerle hedef alınan kentte birçok bina yıkılırken, saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 200'e yükseldi.

TEPKİLER SONRASI SIĞINAKTAN ÇIKTI

İran'ın misilleme saldırılarının başından beri sığınakta saklandığı için tepkilerin odağına yerleşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bugün soluğu enkaza dönen Bat Yam'da aldı.

SOLUĞU BAT YAM'DA ALDI

İran füzelerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da hedef aldığı ve ağır yıkım yaşanan bölgeyi kurmaylarıyla ziyaret eden Netanyahu burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SİVİLLERİ ÖLDÜRMENİN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER"

İsrail'in bir varoluş mücadelesi verdiğini belirten Netanyahu "Bu bir kurtuluş savaşıdır, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'deki savaş suçları iddiasıyla aranan Netanyahu, "Biz buradayız çünkü varoluşsal bir savaş veriyoruz ve sanırım İsrail'in her vatandaşı artık bunu anlıyor" dedi.