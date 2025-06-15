İsrail'in 13 Haziran Cuma günü başlattığı operasyona misilleme yapan İran balistik ve hipersonik füzelerle birçok kenti kenti enkaza çevirirken en çok yıkımın yaşandığı kent Bat Yam oldu.
Dün gece yarısı füzelerle hedef alınan kentte birçok bina yıkılırken, saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 200'e yükseldi.
İran'ın misilleme saldırılarının başından beri sığınakta saklandığı için tepkilerin odağına yerleşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bugün soluğu enkaza dönen Bat Yam'da aldı.
İran füzelerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da hedef aldığı ve ağır yıkım yaşanan bölgeyi kurmaylarıyla ziyaret eden Netanyahu burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İsrail'in bir varoluş mücadelesi verdiğini belirten Netanyahu "Bu bir kurtuluş savaşıdır, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'deki savaş suçları iddiasıyla aranan Netanyahu, "Biz buradayız çünkü varoluşsal bir savaş veriyoruz ve sanırım İsrail'in her vatandaşı artık bunu anlıyor" dedi.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek - Son Dakika
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