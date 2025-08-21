Netanyahu'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika
Dünya

Netanyahu'dan Gazze Açıklaması

21.08.2025 22:39
İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes ve esir takası yapılsa da Gazze'yi işgal edeceğiz dedi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etse dahi Gazze kentini işgal edeceklerini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini belirtti. Netanyahu, yayımladığı videoda, "Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

İsrail ordusunun bugün kendisine Gazze kentini işgal planlarını sunduğunu aktaran Netanyahu, ateşkes ve esir takası müzakerelerinin Gazze kentini işgal saldırılarıyla paralel şekilde yürütüleceğini kaydetti. Netanyahu, "Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor" ifadesini kullandı.

Netanyahu bugün Avustralya basınına da Gazze ile ilgili açıklamada bulundu. Kendisine yöneltilen "Hamas'ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği" sorusuna Netanyahu, "Bunu her halükarda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

20:25
18:38
