Biri Netanyahu'yu durdursun! Gazze'yi yerle bir ettikleri anları kana susamış bir notla paylaştı

Gazze\'yi yerle bir ettikleri anları kana susamış bir notla paylaştı

İsrail savaş uçakları 4 gündür Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımana tutuyor. Başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere birçok mahalle enkaza dönüştü. Çatışmaların şiddeti her geçen saat daha da artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE DEVAM EDELİM"

Savaş uçaklarının Gazze'yi bombaladığı anların videosunu paylaşan Netanyahu, saldırıların devam edeceğinin sinyalini vererek "Tüm gücümüzle devam edelim" notunu düştü.

GAZZE TANINMAZ DURUMDA

Öte yandan 4 gündür bombardıman altında tutulan Gazze moloz yığınına döndü. İsrail savaş uçakları günlerdir evlerin yanı sıra kamu binalarını, bakanlıkları, hizmet tesislerini, camileri ve okulları da hedef aldı. Tamamen yıkılmayan evler de aldığı büyük hasar sebebiyle artık oturulamaz hale geldi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bu saldırılar sonucunda bazı aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı. Filistin'den yapılan son açıklamaya göre saldırılarda 770 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı ise bini aştı.