Netanyahu: Hamas'ı olduğu gibi bırakacak bir anlaşmaya niyetimiz yok - Son Dakika
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Netanyahu: Hamas'ı olduğu gibi bırakacak bir anlaşmaya niyetimiz yok

Netanyahu: Hamas\'ı olduğu gibi bırakacak bir anlaşmaya niyetimiz yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı yerinde tutacak bir anlaşmaya niyetleri olmadığını açıkladı. Netanyahu, Gazze'deki savaş yoğunluğunun azaldığını ve Lübnan sınırına daha fazla asker göndereceklerini belirtti. Ayrıca, ABD'den gelen mühimmat tedariğinde duraklama olduğunu ve İsrail'in kendi güvenliğine daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ziyareti de Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilim nedeniyle önemli bir adım olarak değerlendirildi.

24.06.2024 11:53
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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ı olduğu gibi bırakacak" bir anlaşmaya niyetlerinin olmadığını söyledi. Netanyahu, Gazze'deki savaş yoğunluğunun azaldığını ve kuzeydeki Lübnan sınırına daha fazla asker göndereceklerini de açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yayın yapan Kanal 14'ün "Vatanseverler" programına katılarak Gazze'de ve Lübnan sınırında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. TV programında sunucuların sorularını yanıtlayan Netanyahu, İsrailli rehineleri geri almak için anlaşmaya hazır olduklarını, ancak "Hamas'ı yerinde tutacak, olduğu gibi bırakacak bir anlaşmaya niyeti olmadığını" açıkladı.

Netanyahu, Refah bölgesindeki çatışmaların sona yaklaştığını, ancak Hamas, Gazze şeridindeki tüm kontrolünü kaybedene kadar savaşın sona ermeyeceğini, Gazze'deki yoğun çatışmalar sona erdiğinde, İsrail'in İran destekli Hizbullah ile çatışmaların tırmandığı Lübnan ile kuzey sınırı boyunca daha fazla güç konuşlandırabileceğini söyledi.

"ABD'den gelen mühimmatta duraklama gördük"

Netanyahu, programda ABD ile İsrail'in ilişkilerine de değindi. Savaşın ilk günlerinde ABD'nin desteğinden memnun olduklarını, ancak Refah'a askeri operasyonlar başladığında ABD desteğinin azaldığını söyleyen Netanyahu, şöyle devam etti:

"Güvenliğe ve kendi üretimimize çok daha fazla yatırım yapmalı ve kendimizi başkalarına bağımlı olmaktan kurtarmalıyız. Başkan Biden'ın savaşın başındaki desteğini takdir ediyorum. Refah'a gideceğimiz netleştiğinde, ABD'den gelen mühimmat tedariğinde dramatik bir duraklama gördük. Elimizdekilerle savaşabiliriz ama daha fazlası her zaman daha iyidir. Bize karşı bu katliamı gerçekleştiren kolu yenmemiz gerekiyor. Herkes şunu anlamalı ki İsrail'e karşı savaş başlatanlara karşı böyle davranırız."

Netanyahu, ülkedeki savaş karşıtı protestolara ilişkin ise "Gündem değiştirmeye çalışan çok organize bir azınlık var. Amaçları hükümeti devirmek ve bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak solcu bir hükümet kurmak. Gündemleri hep sabit, hükümetin devrilmesi" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı ABD'de: Gündem Lübnan ve Gazze

Hizbullah ve İsrail arasında tırmanan gerilim yeni bir savaş endişelerini artırırken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Gallant, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılacak görüşmelerin savaşın geleceği açısından kiritik önemde olduğunu söyledi.

Gazze'de devam eden savaş ve Hizbullah'la artan gerilim durumunun görüşüleceği ziyaretten hemen önce Hizbullah, İsrail'in Hayfa Limanı'nda stratejik öneme sahip noktalarını hedef aldığı bir drone görüntüsü paylaştı. Hizbullah ve İsrail bu hafta karşılıklı 'savaşa hazır olma' yönündeki mesajları bu hafta savaşın Lübnan'a sıçrama üzerine tartışmaları güçlendirdi.

Kaynak: ANKA

Lübnan, İsrail, Gazze, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: Hamas'ı olduğu gibi bırakacak bir anlaşmaya niyetimiz yok - Son Dakika

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