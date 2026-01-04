Netanyahu\'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da süren toplumsal hareketlilik ve protestolar hakkında konuştu. Netanyahu, pazar günü Kudüs'te düzenlenen haftalık kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada, İranlıların "kaderlerini kendi ellerine alabilecekleri" bir döneme yaklaşmış olabileceğini söyledi.

"POLİTİKALARIM İRAN HALKININ MÜCADELESİYLE ÖZDEŞLEŞİYOR"

Netanyahu, İsrail'in İran halkının "özgürlük ve adalet mücadelesiyle" özdeşleştiğini savunarak, "İsrail hükümeti, İsrail devleti ve benim politikalarım; İran halkının mücadelesiyle, özgürlük, hürriyet ve adalet özlemleriyle özdeşleşiyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "İran halkının kaderini kendi eline aldığı bir anda olmamız oldukça mümkün" dedi.

İRAN'IN NÜKLEER FAALİYETLERİ İÇİN DE KONUŞTU

Netanyahu'nun Ofisi tarafından paylaşılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin mesajlar da verdi. Netanyahu, "sıfır uranyum zenginleştirme" ortak pozisyonunu yinelediklerini, İran'daki 400 kilogram zenginleştirilmiş malzemenin ülkeden çıkarılması gerektiğini ve nükleer tesislerin "sıkı ve gerçek denetime" tabi tutulmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.