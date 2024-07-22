Netanyahu: İsrail, ABD\'nin Orta Doğu\'daki güçlü müttefiki olmaya devam edecek

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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington ziyareti için yola çıkmadan önce gazetecilere açıklama yaptı. Netenyahu, İsrail Başbakanı olarak Kongre'nin her iki kanadına da dördüncü kez hitap edeceğini belirterek, "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim" dedi. Netanyahu, Biden ile görüşmeyi planlandığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu görüşme savaşta ve kamu hizmetindeki uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptıklarından dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacak. Kendisiyle önümüzdeki kritik aylarda, tüm rehinelerimizin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilgiye uğratılması, İran ve vekillerinin terör eylemleriyle yüzleşilmesi ve tüm İsrail vatandaşlarının güvenli bir şekilde evlerine dönmelerinin sağlanması gibi her iki ülke için de önemli olan hedeflere nasıl ulaşabileceğimizi görüşme fırsatımız da olacak. Bu savaş ve belirsizlik döneminde, İsrail'in düşmanlarının Amerika ve İsrail'in bugün, yarın ve her zaman birlikte olduğunu bilmeleri önemlidir."