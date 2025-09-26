Netanyahu'nun BM'deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Netanyahu'nun BM'deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek

Netanyahu\'nun BM\'deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek
26.09.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün saat 16.00'da BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletilecek.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri büyük bir insanlık felaketine yol açtığı ve soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma hoparlörle Filistinlilere dinletilecek.

GAZZE ŞERİDİ'NE HOPARLÖRLER KURULACAK

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi.

İsrail ordusu ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiği belirtilen haberde, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği kaydedildi.

KONUŞMASI BUGÜN SAAT 16.00'DA BAŞLAYACAK

Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığına, fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalacaklarına işaret edildi. Netanyahu'nun bugün 16:00'da (TSİ) BM Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'nun BM'deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsada trilyonluk ilk şirket Aselsan piyasa değeriyle BİST100’ün zirvesinde Borsada trilyonluk ilk şirket! Aselsan piyasa değeriyle BİST100'ün zirvesinde
Şakalaşan çocukların raylara düşürdüğü yaşlı adam dehşet anlarını anlattı Şakalaşan çocukların raylara düşürdüğü yaşlı adam dehşet anlarını anlattı
Tarihe geçen Türk Defne Kurt, 4 günde 3. kez Dünya şampiyonu Tarihe geçen Türk! Defne Kurt, 4 günde 3. kez Dünya şampiyonu
Demet Akalın’dan eğitim takvimine tepki Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki
23 yaşında kulüp başkanı oldu 23 yaşında kulüp başkanı oldu
Skandalda son perde: Sosyal medyada ’’Kocamı aldattım’’ akımı başladı Skandalda son perde: Sosyal medyada ''Kocamı aldattım'' akımı başladı

13:24
Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu
Yolda yürürken ayağına göktaşı takıldı, büyük bir servetin sahibi oldu
12:59
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti Binlercesini geri çağırdılar
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar
12:16
Trump’la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze mesajı: O da bunun farkında
Trump'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: O da bunun farkında
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
11:52
Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek İşte nedeni
Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek! İşte nedeni
11:18
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Orta Doğu diye bir şey yok, aşiretler ve köyler var
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Orta Doğu diye bir şey yok, aşiretler ve köyler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 13:49:23. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun BM'deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.