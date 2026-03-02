Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi - Son Dakika
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi
02.03.2026 12:55
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısı devam ederken Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımına İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da etiketleyen Modi, ''Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptım. Son gelişmelerden duyduğumuz endişeyi dile getirdim ve sivillerin güvenliğinin en büyük önceliğimiz olduğunu vurguladım. Hindistan, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi gerektiği konusundaki ısrarını yinelemektedir'' ifadelerine yer verdi.

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine balistik füze saldırıları sürüyor. Üçüncü gününe giren saldırılarda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te patlamalar meydana geldi. İran müzakerelere kapıyı kapattı. Suudi Arabistan'ın rafinerisine de drone saldırısı gerçekleştirildi. Katar, İran'ın saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI DA TOPA GİRDİ

Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da etiketleyen Modi, "Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptım. Son gelişmelerden duyduğumuz endişeyi dile getirdim ve sivillerin güvenliğinin en büyük önceliğimiz olduğunu vurguladım. Hindistan, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi gerektiği konusundaki ısrarını yinelemektedir" ifadelerine yer verdi.

İşte Modi'nin o paylaşımı;

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

İSRAİL'İ ZİYARETİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İsrail'i ziyaret eden Modi'yi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu resmi törenle karşılamıştı. Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Modi, "İsrail'e indim. Havalimanında Başbakan Netanyahu ve Bayan Netanyahu tarafından karşılanmaktan büyük onur duydum. Hindistan-İsrail dostluğunu güçlendirecek ikili görüşmeler yapmayı ve verimli sonuçlar almayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Ziyaret esnasında ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

