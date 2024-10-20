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Netanyahu'nun Evi İHA ile Hedef Alındı

Netanyahu\'nun Evi İHA ile Hedef Alındı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun evine insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

20.10.2024 13:26
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kasabasındaki özel konutuna insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

İsrail ordusu 19 Ekim'de Lübnan'dan üç insansız hava aracı gönderildiğini, bunlardan birininin Kayserya'da bir eve isabet ettiğini açıkladı.

Ordu evin Neytanyahu'ya ait olup olmadığını söylemedi.

Zararın büyüklüğü ile ilgili de net bir açıklama yapılmadı.

Ancak Netanyahu, saldırının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda " İran'ın uzantısı Hizbullah'ın bugün bana ve eşime yönelik suikast girişimi vahim bir hataydı" dedi.

"İran'a ve onun şer eksenindeki uzantılarına sesleniyorum: İsrail vatandaşlarına zarar vermeye çalışan herkes ağır bir bedel ödeyecektir" diye ekledi.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin Kayserya'daki evlerinde olmadığı ve kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Hizbullah ya da başka bir grup saldırıyı üstlenmedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İsrail'in suçlamalarını yalanladı.

Bekayi, İsrail "yalanlar ve gerçeklerin çarpıtılması üzerine kurulmuştur ve yalan yaymak bu rejimin ve onun suç liderlerinin mevcut ve kalıcı yöntemidir" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği yazılı bir açıklamayla "Bu eylem Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

Netanyahu'nun evinin hedef alındığı iddialarının ardından 20 Ekim'de İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam etti.

İsrail ordusu Beyrut'ta Hizbullah'ın "istihbarat merkezini" ve bir yer altı silah deposunu vurduklarını söyledi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA ise İsrail'in cami ve hastaneye yakın bir meskeni hedef aldığını aktardı.

İsrail, yaklaşık bir aydır Lübnan'ı havadan ve karadan bombalıyor.

İsrail hükümeti saldırıların amacının Hizbullah'ın ülkeye devam eden roket saldırılarını durdurmak olduğunu söylüyor.

Ancak Lübnanlı yetkililer son saldırılarda iki bine yakın sivilin öldüğüne dikkat çekiyor.

Kaynak: BBC

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