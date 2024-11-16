New Jersey'de 14 Yaşındaki Çocuk Orman Yangını Nedeniyle Gözaltında - Son Dakika
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New Jersey'de 14 Yaşındaki Çocuk Orman Yangını Nedeniyle Gözaltında

New Jersey\'de 14 Yaşındaki Çocuk Orman Yangını Nedeniyle Gözaltında

ABD'nin New Jersey eyaletinde 30 Ekim'de meydana gelen orman yangınıyla ilgili 14 yaşındaki bir çocuk, kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Yangın 52 dönümlük alanı etkiledi ve bölgedeki doğal yaşamı olumsuz impact etti.

16.11.2024 12:22  Güncelleme: 12:23
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ABD'nin New Jersey eyaletinde polis, orman yangınında kundaklama şüphesiyle 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığını bildirdi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde 30 Ekim'de meydana gelen ve 52 dönümlük alanı etkileyen orman yangınıyla ilgili soruşturmada 14 yaşında bir çocuğun kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Polisten yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınmasının günler sürdüğü ifade edildi. Soruşturmada, yangının çıkış sebebine dair deliller toplandıktan sonra kundaklamaya dair bulgular bulunduğu, şüpheli olarak 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı belirtildi.

New Jersey İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, yangının çevredeki yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı vurgulandı. Ancak yangının bölgede ciddi ekolojik zararlar bıraktığı ve doğal yaşamı olumsuz etkilediği vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya New Jersey'de 14 Yaşındaki Çocuk Orman Yangını Nedeniyle Gözaltında - Son Dakika

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