New York ve New Jersey\'de Sel Krizi

ABD'nin doğu kıyısında etkili olan sağanak nedeniyle New York ve New Jersey'de olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'nin New York ve New Jersey kentlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Yağış, şehir içi ulaşımı olumsuz etkilerken, istasyonlarda hasar meydana geldi. New York'ta bazı metro istasyonlarını su bastığı ve Newark, LaGuardia ile John F. Kennedy havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edildiği bildirildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şiddetli yağış ve sel nedeniyle yerel saatle 08.00'e kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu. Adams, bodrum kattaki dairelerde yaşayanları daha yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyardı.

Maryland eyaletinde ise Carroll County İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, sel sularına kapılarak mahsur kalan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, bazı bölgelerde yağış hızının saatte 7,5 santimetreye kadar ulaşabileceğini, toplamda 13 ila 20 santimetre arasında yağış görülebileceğini öngörüyor.