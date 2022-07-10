Nick Kyrgios kimdir: Wimbledon finalinde Djokovic ile karşılaşan tenis dünyasının hırçın yıldızı - Son Dakika
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BBC

Nick Kyrgios kimdir: Wimbledon finalinde Djokovic ile karşılaşan tenis dünyasının hırçın yıldızı

10.07.2022 19:02
Nick Kyrgios kimdir: Wimbledon finalinde Djokovic ile karşılaşan tenis dünyasının hırçın yıldızı

Tenis dünyasının en tartışmalı karakterlerinden olan Nick Kyrgios, kariyerinin ilk grand slam finalinde Novak Djokovic ile karşılaştı.

Tenis dünyasının en tartışmalı karakterlerinden olan Nick Kyrgios, kariyerinin ilk grand slam finalinde Novak Djokovic ile karşılaştı.

Maçı anlatan BBC spikeri Kyrgios'un küfürlü konuşması nedeniyle sık sık özür dilemek zorunda kaldı.

Avustralyalı raket, bir ara servis atışı sırasında konuştuğu gerekçesiyle seyircilerden birini hedef aldı. Seyircinin çok alkollü olduğunu savunan Kyrgios, bu kişinin dışarı çıkarılmasını istedi.

İlk kez Wimbledon'da final oynayan Kyrgios tenis dünyasının hırçın çocuğu olarak biliniyor.

Kariyeri boyunca çok kez karşılaşma hakemleri ile atıştı.

Bu turnuvada da Stefanos Tsitsipas ile oynadığı karşılaşmada bu oyuncu tarafından 'zorbalık' yapmakla suçlandı.

Ancak 27 yaşındaki raket, hırçın yapısına karşın yeteneği ile de adından söz ettiriyor.

İngiliz tenis yıldızı Greg Rusedski onun için "En az Federer veya McEnroe kadar, belki de onlardan fazla yetenekli" diyor.

McEnroe'nun kendisi de bir Kyrgios hayranı ve onun için "son 10 senede gördüğü en yetenekli oyuncu" ifadesini kullanıyor.

Tüm kariyeri boyunca kendisi de birçok kez hakemlerle karşı karşıya gelmiş bir isim olan McEnroe da, karşılaşma öncesi BBC yayınında, kendisini en fazla heyecanlandıran finalin bu olduğunu söyledi.

Kyrgios bu turnuva sırasında, eski bir kız arkadaşına şiddet uyguladığı suçlamasıyla da gündeme geldi.

Yıldız raket, Avustralya'da mahkemeye çıkacak.

Nick Kyrgios kim?

Kyrgios 1995 yılında Avustralya'nın başkenti Canberra'da dünyaya geldi.

Babası Yunanistan, annesi ise Malezya asıllı.

Tenise erken yaşta başlayan yıldız isim, 19 yaşındayken Wimbledon çeyrek finaline kalarak bunu 2011'den bu yana başarabilen en genç isim oldu.

Sert bir oyunu olan Kyrgios servislerde fark yaratıyor.

214 kilometre hızla attığı servis bu turnuvadaki en hızlı servisi oldu.

Final maçına kadar 133 ace (servisi kullananın attığı serviste, rakibin topa dokunamadan kazandığı sayı) yaparak bu anlamda tüm rakiplerinin de önünde yer aldı.

Dünya sıralamasında en yüksek derecesi 13'ncülük oldu.

Antrenmanları sıkıcı bulduğunu söyleyen Kyrgios'un bir koçu da bulunmuyor.

Ünlü sözlerinden birinde, "iki saatten fazla tenis oynamaktan sıkıldığını" söylemişti.

Karşılaşacağı oyuncular hakkında kendisi araştırma yaptığını söyleyen Kyrgios, kendisini "taktik anlamda en iyi oyunculardan biriyim" diye tanımlıyor.

Ancak cezalar, yasaklar ve tartışmalarla devam eden kariyeri bir yana, kort dışında yardım çalışmaları ile de adından söz ettirdi.

Kendi vakfında kaleme aldığı yazıda yaşantısının bu aşamasını böyle anlatıyor:

"Tenis oyunculuğu müthiş bir yaşam. İyi kazanıyor, iyi ağırlanıyoruz. Ama sadece para için yaparsan boş gelebilir. Artık neden yaptığımı biliyorum"

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Nick Kyrgios kimdir: Wimbledon finalinde Djokovic ile karşılaşan tenis dünyasının hırçın yıldızı - Son Dakika

BBC
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