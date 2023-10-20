Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un ev hapsindeki kaçma girişimi başarısız oldu

Nijer'de 26 Temmuz darbesiyle görevden el çektirilip ev hapsine konan Mohamed Bazum'un kaçma girişiminde bulunduğu bildirildi. Bazum ve ailesinin kaçma girişimlerinin başarısız olduğu açıklandı.

BAŞARISIZ OLDU

Ulusal televizyondan okunan cumhurbaşkanlığı bildirisinde, Bazoum'un ailesi ile başkent Niamey'den Nijerya'ya kaçmak için girişimde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Bazoum ve ailesinin yabancı bir ülkenin yardımıyla 19 Ekim 2023 gecesi Niamey'den helikopterle Nijerya'ya geçmeyi planladığı ancak başarısız olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen bildiride, Bazum'un şu an nerede olduğu konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi.