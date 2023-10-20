 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un ev hapsindeki kaçma girişimi başarısız oldu - Son Dakika

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un ev hapsindeki kaçma girişimi başarısız oldu

Son Güncelleme: 20.10.2023 06:57

Nijer'de 26 Temmuz darbesiyle görevden el çektirilen Cumhurbaşkanı Bazum'un ev hapsindeyken kaçma girişiminde bulunduğu açıklandı. Bazoum'un ailesiyle birlikte Nijerya'ya kaçmak için helikopterle plan yaptığı ancak başarısız olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nijer'de 26 Temmuz darbesiyle görevden el çektirilip ev hapsine konan Mohamed Bazum'un kaçma girişiminde bulunduğu bildirildi. Bazum ve ailesinin kaçma girişimlerinin başarısız olduğu açıklandı.

BAŞARISIZ OLDU

Ulusal televizyondan okunan cumhurbaşkanlığı bildirisinde, Bazoum'un ailesi ile başkent Niamey'den Nijerya'ya kaçmak için girişimde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Bazoum ve ailesinin yabancı bir ülkenin yardımıyla 19 Ekim 2023 gecesi Niamey'den helikopterle Nijerya'ya geçmeyi planladığı ancak başarısız olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen bildiride, Bazum'un şu an nerede olduğu konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Kaynak: AA

Muhafız Alayı, Nijerya, Nijer, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un ev hapsindeki kaçma girişimi başarısız oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:46 Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisindeki yatak sahnesi tepki çekti
09:37 İsrail askerleri, rehin alarak ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlilere işkence yapıyor
09:16 Gitmek isteyen Batshuayi'ye İsmail Kartal yol verdi! Sadece tek bir şartı var
08:35 Djiku, ''Takımda kime karşı oynamak istemezsin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
08:38 4 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
08:32 Fenomen Kıvanç Talu ve eşi hakkında bomba iddia: Yakın çevresini dolandırıp Portekiz'e kaçtı
07:50 Erol Bulut, Salih Uçan'ı Cardiff City'e istiyor
07:21 Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı
06:57 Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un ev hapsindeki kaçma girişimi başarısız oldu
06:13 Tartıştığı 6 yıllık sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 10:06:58. #1.12#
SON DAKİKA: Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un ev hapsindeki kaçma girişimi başarısız oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement