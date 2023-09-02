Nijer'de Fransız birliklerinin çekilmesi için protesto düzenlendi - Son Dakika

Nijer'de Fransız birliklerinin çekilmesi için protesto düzenlendi

Son Güncelleme: 02.09.2023 21:09

Nijer'in başkenti Niamey'de cunta destekçisi binlerce kişi, Fransız birliklerinin ülkeden çekilmesi için protesto düzenledi. Göstericiler, Fransız ordusunun ülkeden geri çekilmesini talep etti ve cunta yönetimine desteklerini sundu.

- Nijer'de Fransız birliklerinin çekilmesi için protesto

NİAMEY - Nijer'in başkenti Niamey'de cunta destekçisi binlerce kişi, Fransız birliklerinin ülkeden çekilmesi için protesto düzenledi.

Nijer'de ordunun 26 Temmuz'da yönetime el koymasının ardından ülkede sular durulmuyor. Başkent Niamey'de cunta destekçisi binlerce kişi Fransız birliklerin ülkeden gönderilmesi için sokağa döküldü. Fransız askerlerinin bulunduğu askeri üste toplanan göstericiler, "Fransız ordusu ülkemizden geri çekilsin" yazılı pankartlar taşıdı. Fransa'yı protesto eden göstericiler cunta yönetimine desteklerini sundu.

Ne olmuştu?

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Darbe liderlerine karşı sert bir tavır takınan Macron Fransa'nın, eski sömürgesi Nijer'in düşmanı olmadığını ifade etmişti.

Nijer'deki darbe

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

Kaynak: İHA

Fransa, Nijer, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijer'de Fransız birliklerinin çekilmesi için protesto düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijer'de Fransız birliklerinin çekilmesi için protesto düzenlendi - Son Dakika
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