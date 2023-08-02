Nijeryalı Göçmenlerin Macerası: Avrupa Hayali Brezilya'da Sona Erdi - Son Dakika
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Nijeryalı Göçmenlerin Macerası: Avrupa Hayali Brezilya'da Sona Erdi

02.08.2023 14:55

Dört Nijeryalı göçmen, Avrupa'ya gitme umuduyla bir kargo gemisinin dümeninin üzerindeki küçük bir boşlukta saklanarak 14 gün süren yolculuk sonrası Atlantik Okyanusu'nu geçip Brezilya'ya ulaştı. İki hafta süren korkunç yolcuğun 10. gününde yiyecek ve su tükendi. Korkunç yolculuk, Liberya bayraklı Ken Wave gemisinin 27 Haziran'da Nijerya'nın Lagos liman kentinden yola çıktığı yerden başladı. Brezilya deniz polisi, kaçakların 10 Temmuz'da Vitoria limanında bir bakım gemisi çalışanları tarafından fark edilmesi üzerine kurtardı. Ancak, bu erkekler, planlarının Nijerya'nın kötü ekonomisinden, siyasi istikrarsızlığından ve suçtan kaçarak Avrupa'ya gitmek olduğu fakat Güney Amerika'ya geldiklerini öğrenince şok oldular.

Dört Nijeryalı göçmen, Avrupa'ya gitme umuduyla bir kargo gemisinin dümeninin üzerindeki küçük bir boşlukta saklanarak 14 gün süren yolculuk sonrası Atlantik Okyanusu'nu geçip Brezilya'ya ulaştı.

Nijeryalı Göçmenlerin Macerası: Avrupa Hayali Brezilya'da Sona Erdi

İki hafta süren korkunç yolcuğun 10. gününde yiyecek ve su tükendi.

"Benim için korkunç bir deneyimdi," diyen 38 yaşındaki Thankgod Opemipo Matthew Yeye, Sao Paulo'daki bir kilise barınağında yapılan bir röportajda ."Gemide kolay değildi. Çok korkuyordum. Ama buradayım." dedi.

Korkunç yolculuk, Liberya bayraklı Ken Wave gemisinin 27 Haziran'da Nijerya'nın Lagos liman kentinden yola çıktığı yerden başladı. Başka bir göçmen olan 35 yaşındaki Roman Ebimene Friday, bir balıkçı arkadaşı tarafından geminin kıçına çekildi ve dümenin üzerine bırakıldı.

Oradaüç kişi daha dümenin üzerine saklanmıştı.

Kaçak yolcular okyanusa düşmemek için bir ağ kurup kendilerini bağlamışlardı.

Ancak dar koşullardan ve geminin motorundan kaynaklanan gürültüden dolayı pek uyuyamıyorlardı.

Friday, aşağıya suya baktığında "balina ve köpek balıkları gibi büyük balıkları" görebildiğini söyledi.

Ayrıca gemi mürettebatı tarafından bulunma korkusuyla sürekli endişe içindeydiler.

"Belki seni yakalarsa sizi suya atarlar," dedi Friday.

"Bu yüzden hiç ses çıkarmamayı öğrendik."

Brezilya deniz polisi, kaçakların 10 Temmuz'da Vitoria limanında bir bakım gemisi çalışanları tarafından fark edilmesi üzerine kurtardı.

Zorlu yolculuğa rağmen, sağlıklıydılar ve kimse yaralanmamıştı.

Ancak, bu erkekler, planlarının Nijerya'nın kötü ekonomisinden, siyasi istikrarsızlığından ve suçtan kaçarak Avrupa'ya gitmek olduğu fakat Güney Amerika'ya geldiklerini öğrenince şok oldular.

Yeye ve Friday, daha önce farklı bir gemiye kaçak yolculuk yapmaya çalıştığı için Nijerya'da tutuklanmış olan Friday, Brezilya'da iltica talep ediyor.

Diğer iki adam gönüllü olarak Nijerya'ya geri gönderildi, Reuters'ın belirttiği gibi.

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