Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor - Son Dakika
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Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

21.07.2026 08:10
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Rusya'nın Arktik bölgesinde yer alan ve bir zamanlar önemli bir sanayi merkezi olan Vorkuta, günümüzde hızla boşalarak dünyanın en soğuk hayalet şehirlerinden birine dönüşüyor. Nüfusun 50 binlere kadar düştüğü kentte, vatandaşlar evlerini 100 dolar (4 bin 700 lira) gibi sembolik rakamlara satarak bölgeyi terk ediyor.

Sovyetler Birliği döneminde aslen Gulag çalışma kampları etrafında kömür madenciliği amacıyla kurulan Vorkuta, geçmişte kalabalık bir nüfusa ev sahipliği yapıyordu. Ancak 2000'li yıllarda kömür madenlerinin kârlılığını yitirip birer birer kapanmasıyla şehirdeki en büyük istihdam kaynağı yok oldu. İşsizlikle baş başa kalan binlerce kişi, çareyi başka bölgelere göç etmekte buldu.

ZORLU İKLİM VE AĞIR FATURA YÜKÜ

Ekonomik krizin yanı sıra Vorkuta'nın acımasız iklim şartları da yaşamı içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen üzerinde yer alan ve kış aylarında sıcaklığın eksi 50 derecelere kadar düştüğü kent, iş imkanlarını yitirince insanlar için katlanılmaz bir coğrafyaya dönüştü.

Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

Şehirdeki evlerin 100 dolara satılmasının veya kapıların kilitlenmeden terk edilmesinin ardında ise ağır altyapı masrafları yatıyor. Rusya'daki düzenlemelere göre, bir ev boş dursa dahi merkezi ısıtma sistemi ve aidat gibi temel masraflarının ödenmesi zorunlu tutuluyor. İş bulamayan ve birikerek altından kalkılamaz hale gelen bu faturaları ödemek istemeyen mülk sahipleri, evlerini bedavaya belediyeye devretmeye veya çok düşük rakamlara satmaya çalışıyor.

Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

BUZ TUTMUŞ TERK EDİLMİŞ BİNALAR

Bugün Vorkuta'nın etrafındaki Vorgashor ve Severny gibi uydu mahallelere gidildiğinde, felaketin boyutu net bir şekilde görülüyor. Tamamen boşalmış apartman blokları durumunu özetliyor. İnsanların çoğu, eşyalarını taşımanın masrafına bile değmeyeceğini düşünerek her şeylerini geride bırakıp şehirden ayrılmış durumda. Bir zamanların cazip ve kazançlı maden şehri, bugün ekonomik çöküş ve dondurucu soğukların etkisiyle tam anlamıyla bir hayalet kente dönüşmüş olarak kaderini bekliyor.

Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor
Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor - Son Dakika
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