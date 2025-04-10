Nürnberg Belediye Meclisi'nden İmamoğlu'na Destek Çağrısı - Son Dakika
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Dünya

Nürnberg Belediye Meclisi'nden İmamoğlu'na Destek Çağrısı

Almanya'nın Nürnberg şehri Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan müdahaleleri kınayarak, demokrasiye yapılan her türlü müdahaleye karşı çıkıldığını duyurdu. Belediye Başkanı Marcus König, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına vurgu yaptı.

10.04.2025 16:01  Güncelleme: 16:02
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Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'in (CSU) başkanlığında toplanan Belediye Meclisi üyeleri, Türkiye'deki son siyasi gelişmelere karşı açık bir duruş sergileyerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısında bulundu. König, "Demokrasiye yönelik her türlü müdahale kabul edilemez" mesajını verdi.

Hiristiyan Birlik Parti (CSU) Nürnberg Teşkilat Başkanı Andreas Krieglstein, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Nürnberg Teşkilat Başkanı Christine Kayser ve Yeşiller Partisi Nürnberg Başkanı Achim Mietzko'nun imzasıyla Belediye Meclisi'ne sunulan ve kabul edilen ortak kınama önergesinde, İmamoğlu'nun görevden alınması ve tutuklanmasına tepki gösterildi.

Hiristiyan Birlik Partili Belediye Başkanı Marcus König yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın tüm belediyelerinde hak, hukuk, demokrasi ve insan hakları çok önemli değerlerdir. Nürnberg'de ve Türkiye'deki tüm belediyelerde başkanların, vekillerin ve meclis üyelerinin görevlerini halkın seçtiği temsilciler olarak, demokrasinin gerektirdiği şekilde yerine getirebilmeleri gerekir. Nürnberg'deki yürüyüşe katılan politikacılara yapılan saldırı ve kin de kesinlikle kabul edilemez. Biz güçlü bir demokraside yaşıyoruz, Türkiye'nin de güçlü bir demokraside yaşamasını arzu ediyoruz."

Hukuk devleti ilkesi ihlal ediliyor

Açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan görevden alınmasının ve hapsedilmesinin hukuk devleti ilkesine açıkça aykırı olduğu belirtildi. Nürnberg Belediyesi, "barış ve insan hakları şehri" kimliğiyle, Türkiye'deki gelişmeleri derin bir endişeyle izlediklerini vurguladı.

İmamoğlu ve destekçilerine yapılan saldırı ve tehditleri kınıyoruz

Antalya'nın kardeş şehri Nürnberg'de yaşayan Türk kökenli vatandaşlarla kurulan güçlü bağlara dikkat çekilen açıklamada, yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun değil, ona destek veren Türk kökenli siyasetçilerin de tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı vurgulandı. "Bu saldırıları kınıyoruz. İmamoğlu ve tüm tutuklu yerel yöneticilerle dayanışma içindeyiz. Demokrasiye müdahale kabul edilemez" denildi.

Demokratik işleyişe doğrudan müdahale

İmamoğlu'nun sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve olası bir cumhurbaşkanı adayı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tutuklanmasının yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, demokrasiye doğrudan bir müdahale olduğu belirtildi.

Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı hatırlatıldı

Nürnberg Belediye Meclisi, Türkiye hükümetine Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı'na uyma çağrısında bulundu. 2024 yerel seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Belediye başkanları ve yerel siyasetçiler, baskıdan uzak bir şekilde görevlerini yerine getirme hakkına sahiptir. Türkiye hükümeti, seçilmiş yerel yöneticilerin özgürlüğünü güvence altına almalıdır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Nürnberg Belediye Meclisi'nden İmamoğlu'na Destek Çağrısı - Son Dakika

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