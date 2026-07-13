Nürnberg'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında, Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci 15 Temmuz'un "milletin demokrasi zaferi" olduğunu vurguladı. Törende şehitler anılırken, Nürnbergli 15 Temmuz şehidi Serhat Önder'in kardeşi Gökhan Önder de yaşadıkları acıyı anlattı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci'nin himayesinde gerçekleştirilen program, sela dinletisi, Mehmet Çelik'in "30 Kuş" adlı şiirinin okunması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşamını yitirenler anılırken, demokrasiye sahip çıkma vurgusu yapıldı.

Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, konuşmasında 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu belirterek, "15 Temmuz ruhunu yaşatmak, milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenmesini geleceğe taşımaktır" dedi.

Bu yıl anma etkinliklerinin, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Cebeci, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine karşı birlik içinde hareket ederek demokrasiyi savunduğunu söyledi.

Darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, emniyet ve istihbarat birimleri ile basın kuruluşlarının hedef alındığını hatırlatan Cebeci, siyasi görüşü, yaşam tarzı ve inancı ne olursa olsun vatandaşların ortak bir duruş sergilediğini kaydetti.

Darbe girişiminde 253 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla kişinin de gazi olduğunu anımsatan Cebeci, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı. FETÖ ile mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Cebeci, örgütün farklı ülkelerde faaliyet göstermeye çalıştığını söyledi.

Alman makamlarına gerekli uyarıların yapıldığını ifade eden Cebeci, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkeler açısından da güvenlik tehdidi oluşturduğunu savundu. Dost ve müttefik ülkelerden Türkiye'nin terörle mücadelesine destek beklediklerini dile getiren Cebeci, mücadelenin örgüt tamamen tasfiye edilene kadar devam edeceğini kaydetti.

Program kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarından oluşan bir sergi de açıldı. Anma töreninde, 15 Temmuz gecesi Ankara'da yaşamını yitiren Nürnbergli Serhat Önder de anıldı. Cebeci, "Almanya'da büyüyen, kalbi vatan sevgisiyle dolu Serhat kardeşimiz, demokrasiyi savunmak için canını ortaya koydu" dedi.

Cebeci ayrıca, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin yanı sıra Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarını da minnetle andı.

ŞEHİT SERHAT ÖNDER'İN KARDEŞİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Programda konuşan şehit Serhat Önder'in kardeşi Gökhan Önder, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi. "Takvimler 10 yıl geçti diyor ama bize göre sanki 10 saniye, 10 dakika geçmiş gibi" diyen Önder, ağabeylerini kaybettikten sonra özlemin ne demek olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Bayramların kendileri için daha da zor geçtiğini belirten Önder, "Bayramlarda öpülecek bir elin, sarılacak bir boynun, bakılacak bir çift gözün eksikliğini daha derinden hissediyoruz. Nice anne ve babalar bayram sabahı ilk ziyaretlerini evlatlarının mezarına yapıyor. Nice kardeşler de bayramlarda kardeşlerinin elini öpmek yerine mezar taşına gidiyor" dedi.

15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını da anlatan Önder, ağabeyi Serhat Önder'in Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünden cep telefonuyla canlı yayın yaptığını belirterek, "Kendisi Ankara sokaklarındaydı, biz ise binlerce kilometre uzakta Almanya'daydık. Sürekli telefonlarımız elimizde, gözümüz ekrandaydı. Bir ara görüntü kesildi. Telefonunun şarjının bittiğini ya da birilerine yardım ettiğini düşündük. Şehit olacağı aklımızın ucundan bile geçmedi" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyleyen Önder, "Bir babanın evladını morg morg aramasının acısını anlatmak mümkün değil. O gece bir kez daha gördük ki bu cennet vatan için sadece üniforma giyenler değil, sivil vatandaşlar da şehadete yürüyebiliyor" dedi.

Türkiye'den davet edilen Nur Haktan'ın sunum yaptığı programda Fatih Koca ilahiler seslendirdi. Tören, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan'ın şehitler için yaptığı duayla sona erdi.

Programa Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci'nin yanı sıra Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Eğitim Ataşesi Mustafa İkbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Ali Haksever, idari ve güvenlik ataşeleri, konsolosluk çalışanları, DİTİB Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Cemil Kimyacıoğlu, DİTİB Nürnberg Başkanı Eyüp Erdem, DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, UID Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, UID Nürnberg Şube Başkanı Salim Elcivan, MÜSİAD Nürnberg/Kuzey Bavyera Başkanı Tahir Aksu, din görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit Serhat Önder'in ailesi katıldı.