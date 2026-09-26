Nürnberg\'de esnaf, belediyeden güvenlik ve temizlik için somut adım istedi

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren esnaf ve işletmeciler, bölgede yaşanan güvenlik, temizlik, trafik ve altyapı sorunlarını görüşmek üzere Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ile bir araya geldi. Esnaf, semtin ticari ve sosyal cazibesini koruyabilmesi için belediyeden somut ve kalıcı adımlar istedi.

Nürnberg'in tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirilen buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Uluslararası Ekonomik İlşkiler Başkanı Axel Eisele, Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Ümit Sormaz ve bölgedeki çok sayıda esnaf katıldı. Toplantının organizasyonunu Mevlana Restoran sahibi Ahmet Can yaparken, esnaflar adına sözcü olarak Bülent Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını Nürnberg Belediye Meclis Üyesi Ümit Sormaz, Türkçe olarak yaptı. Ardından söz alan Bülent Bayraktar, Nürnberg'de faaliyet gösteren esnaf ve işletmecilerin yaşadığı sorunlarını belediye başkanına Almanca olarak aktardı.

Esnafın gündemindeki en önemli konuların başında güvenlik geldi. Bayraktar, özellikle Türk esnafların yoğun olduğu Plerrer çevresinde akşam saatlerinde yetersiz aydınlatma, alkol ile uyuşturucu tüketimi, dilencilik ve bazı bölgelerde oluşan kalabalık grupların işletme sahipleri ve vatandaşlarda güvenlik endişesine neden olduğunu belirtti. Esnaf, özellikle akşam saatlerinde aydınlatmanın güçlendirilmesini ve polis denetimlerinin artırılmasını talep etti.

Bölgede yaşanan temizlik sorunlarına da dikkat çeken Bayraktar, düzensiz bırakılan çöpler, kötü kokular ve artan fare sorunundan şikayetçi olduklarını söyledi. Çöplerin daha düzenli toplanmasını isteyen esnaf, sorunlu alanların temizlenmesi ve farelerin barınmasına neden olan koşulların ortadan kaldırılması çağrısında bulunurken, bazı pansiyon ve binalarda yaşanan hijyen sorunlarının da denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda kaldırımların malzemeler, paletler ve kasalar nedeniyle daralması da gündeme geldi. Esnaf, özellikle yaşlılar, çocuk arabası kullananlar ve engelli vatandaşların kaldırımlarda rahat ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Trafik konusunda ise işletme yerlerindeki caddelerde hız sınırının 20 kilometreye, uygun görülen bazı bölümlerde ise 10 kilometreye düşürülmesi talep edildi. Esnaf ayrıca trafik denetimlerinin artırılmasını istedi. Türk esnafların yoğun olduğu yerlerde devam eden inşaat çalışmalarının otopark imkanlarını azalttığını belirten işletmeciler, mevcut park alanlarının özellikle akşam saatlerinde daha etkin kullanılabilmesini talep etti.

Açık hava gastronomisi konusunda da taleplerini dile getiren esnaf, gürültü kurallarına uyulması şartıyla açık hava işletmelerinin saat 23.00'e kadar faaliyet göstermesine izin verilmesini istedi.

Esnaf temsilcileri, Plerrer'de devam eden inşaat çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve bölgede uygulanacak yeni kısıtlamalar konusunda belediyeden daha açık ve düzenli bilgilendirme beklediklerini ifade etti. Bayraktar, esnafın amacının yalnızca sorunları dile getirmek olmadığını vurgulayarak, beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"İnsanların alışveriş yapmaktan, yemek yemekten ve akşam saatlerinde kendilerini güvende hissetmekten memnun olduğu bir merkez istiyoruz."

BAŞKAN KÖNİG: "SORUNLARIN FARKINDAYIZ"

Esnafın sorunlarını dinleyen Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ise bölgede yaşanan sorunların farkında olduklarını söyledi. König, özellikle inşaat çalışmalarından kaynaklanan trafik sıkıntısı, güvenlik, temizlik, dilencilik ve fare sorunlarıyla ilgili ilgili birimlerin çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Türk esnafların yoğun olduğu yerlerde devam eden inşaatların trafik akışını olumsuz etkilediğini ifade eden König, projelerin tamamlanmasıyla birlikte trafik başta olmak üzere bölgede yaşanan birçok sorunun da azalacağını söyledi.