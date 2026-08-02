Almanya'da havalimanı karıştı: Sıra kavgası yüzünden 11 kişi uçağa alınmadı - Son Dakika
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Almanya'da havalimanı karıştı: Sıra kavgası yüzünden 11 kişi uçağa alınmadı

Almanya\'da havalimanı karıştı: Sıra kavgası yüzünden 11 kişi uçağa alınmadı
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Nürnberg Havalimanı'nda check-in sırasında çıkan sıra kavgası yumruklu arbedeye dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı olayda polis müdahalede bulunurken, havayolu şirketi kavgaya karışan 11 yolcunun seyahatine izin vermedi. Kavgayı başlatan iki kişinin Türk vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Almanya'nın Nürnberg Havalimanı'nda uçuş öncesi bekleme sırasında çıkan yer tartışması 20 kişilik meydan dayağına dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale ederken, 11 yolcunun uçuşu iptal edildi.

YOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ 

Almanya'nın Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı'nda check-in kontuarlarının bulunduğu alanda yolcular arasında sıra kavgası çıktı. Polisten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 kişinin dahil olduğu iki grup arasında bekleme sırasındaki yer anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

SIRA TARTIŞMASI YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 

Sözlü tartışmanın alevlenmesi üzerine 29 yaşındaki bir erkek, 43 yaşındaki başka bir yolcuya yumruk attı. Yumruğun ardından iki grup arasında fiziksel arbede yaşandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ederken, kimsede hastaneye kaldırılmayı gerektirecek bir durumun olmadığı bildirildi.

11 YOLCUNUN UÇUŞU İPTAL EDİLDİ 

Güvenlik güçleri kavgaya karışan kişilerin kimlik bilgilerini toplayıp güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaşanan arbedenin ardından havayolu şirketi ve güvenlik birimleri radikal bir karar alarak kavgaya karışan 11 yolcuyu uçağa almadı.

TÜRK VATANDAŞLARI OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ 

Olayın ardından kavgayı başlatan iki kişinin Türk vatandaşı olduğu öne sürüldü. Ancak Nürnberg Havalimanı Sınır Polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek kişilerin kimlikleri, geçmişleri ve milliyetleri hakkında henüz resmi bir doğrulama yapılmadığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da havalimanı karıştı: Sıra kavgası yüzünden 11 kişi uçağa alınmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Ucak sıralarında cok bekletiliyor insanlar sacma bir sekilde 0 0 Yanıtla
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