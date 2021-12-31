Üye Girişi
Omicron: Güney Afrikalı yetkililer, ülkede dördüncü dalganın atlatılmış olabileceğini söyledi - Son Dakika
BBC

Omicron: Güney Afrikalı yetkililer, ülkede dördüncü dalganın atlatılmış olabileceğini söyledi

31.12.2021 07:23
Omicron: Güney Afrikalı yetkililer, ülkede dördüncü dalganın atlatılmış olabileceğini söyledi

Güney Afrikalı yetkililer, ülkenin Covid-19 salgınında dördüncü dalgayı atlatmış olabileceğini söyledi.

Güney Afrikalı yetkililer, ülkenin Covid-19 salgınında dördüncü dalgayı atlatmış olabileceğini söyledi. Ülkede gece yarısı sonrasında uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığına rağmen, hastaneye yatış oranlarının önceki dalgalara göre daha düşük olduğu belirtildi.

Açıklamada "Tüm göstergeler ülkenin dördüncü dalganın zirvesini geçmiş olabileceğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

İlk olarak geçen ay Güney Afrika tarafından bildirilen Omicron varyantı, dünyanın pek çok yerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış, sıkılaştırılan önlemleri de beraberinde getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Delta ve Omicron varyantının bir arada "tsunami" etkisi yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güney Afrika'da ise kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada, neredeyse tüm şehirlerde vaka sayılarının ve hastaneye yatış oranlarının düştüğü belirtildi.

25 Aralık aralık itibarıyla ülkede bildirilen haftalık vaka sayısı 89 bin 781 oldu. Bir önceki hafta bu sayı 127 bin 753 olarak açıklanmıştı.

Mart 2020'den ulusal afet ilan eden ülkede değişen kurallarla sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Son olarak gece yarısından itibaren saat 04.00'e kadar uygulanan bu yasak, son kabine toplantısında kaldırıldı.

Ruhsatlı işyerlerinde saat 23.00 sonrasında içki satışına da yeniden izin verildi.

Güney Afrika'da halktan aşı olmaları ve maske de dahil olmak üzere salgın protokollerinin uygulanması talep ediliyor.

Pandemi boyunca ülkede yaklaşık 3,5 milyon Covid-19 vakası ve 90 binden fazla ölüm kaydedildi.

Öte yandan dünyanın pek çok ülkesi ise Omicron varyantı ile mücadelesini sürdürüyor:

Omicron: Güney Afrikalı yetkililer, ülkede dördüncü dalganın atlatılmış olabileceğini söyledi
YORUMLAR
500

Sokağa Çıkma Yasağı, Güney Afrika, Koronavirüs, Omicron, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron: Güney Afrikalı yetkililer, ülkede dördüncü dalganın atlatılmış olabileceğini söyledi - Son Dakika Dünya

BBC

AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var         
00:59
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı         
21:34
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48

Son Dakika Haberleri
01:04 BBP lideri Destici: HDP, PKK'nın partisidir, Selahattin Demirtaş bir teröristtir
01:02 Antalya'da sel suları iki mahalleye ulaşımı engelledi
01:01 Biden ile Putin son bir ayda ikinci kez görüştüler
00:58 AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var
00:42 Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor
00:09 Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım
00:01 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu
23:49 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı
23:47 Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Mustafa Şen'den jaz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 07:36:30. #1.11#
SON DAKİKA: Omicron: Güney Afrikalı yetkililer, ülkede dördüncü dalganın atlatılmış olabileceğini söyledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement