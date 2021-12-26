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Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı

26.12.2021 15:15
Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı

Türkiye'de yeni vakaların yüzde 10'undan fazlasını oluşturan Omicron varyantı dünyanın da kabusu olmaya devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi semptomlarının yanı sıra bir başka belirtisinin de şiddetli gece terlemeleri olduğunu ortaya çıkardı.

Yaklaşık 2 yıldır dünyanın mücadele ettiği koronavirüs farklı varyantlarda hayatımızda etkisini sürdürüyor. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre Omicron'un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi semptomlarının yanı sıra bir başka belirtisinin de şiddetli gece terlemeleri olduğunu ortaya koydu.

SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİNE SAHİP

Yapılan çalışmaya göre; Omicron varyantının soğuk algınlığı belirtilerine sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini ortaya koydu. IncellDx adlı bilim şirketinin yaptığı çalışma kapsamında, semptom bildirim uygulaması ZOE kullanılarak, Londra'daki teyit edilmiş Omicron vakaları analiz edildi. Koku ve tat kaybının daha az olduğu bildirildi.

OMICRON'DA KOKU TAT KAYBI DAHA AZ GÖRÜLÜYOR

Bilimsel danışmanlardan oluşan bir komite de geçen perşembe günü bu analizi destekledi ve koku veya tat kaybının daha az bildirildiğini söyledi. Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, Omicron'da önceki varyantlarda koku-tat kaybının daha az görüldüğünü, Omicron'dan etkilenen hastalarda belirgin semptomun yorgunluk olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE DE YENİ VAKALARIN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASI OMICRON KAYNAKLI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kalabalık illerde görülen Kovid-19 vakalarının yüzde 10'undan fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, bugüne kadar Kovid-19'un birçok varyantının görüldüğünü ve Omicron'un da bunlardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10'una kaynaklık etmiştir. Bu varyanta ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı."

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SON DAKİKA: Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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