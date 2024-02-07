Orta Doğu\'da Savaş Tehlikesi Artıyor

Dünya

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de düzenlediği saldırıların üzerinden dört ay geçti. Saldırılarda 1300 kişi hayatını kaybetti. Ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenlemeye başladı. İsrail'in saldırılarında en az 26 bin kişi yaşamını yitirdi.

Savaşın başlamasından kısa süre sonra İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde çatışmalar başladı.

Yemen'de ise Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e ve bu ülkeye yardım ettiği gerekçesiyle ABD ve İngiltere'ye ait gemilere saldırılar düzenlemeye başladı. ABD ve İngiltere, Husilere ait bazı hedefleri vurdu.

İran ve ABD arasında da gerginlik arttı. ABD, Irak ve Suriye'de İran'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı gruplara yönelik saldırılar düzenledi.

7 Ekim sonrası en büyük endişelerden biri, savaşın Orta Doğu'da yayılmasıydı.

Bölgedeki aktörlerin topyekûn bir savaştan kaçındığı belirtilse de bu aktörlerin hepsi gerektiğinde savaşabileceklerini göstermek için saldırılar düzenlemekten çekinmedi.