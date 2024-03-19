Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! Kimse o olduğuna inanmıyor - Son Dakika
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Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! Kimse o olduğuna inanmıyor

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Ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra ortadan kaybolan ve öldüğü yönündeki spekülasyonlarla gündeme gelen Kate Middleton'ın 83 gün sonra ortaya çıkan görüntüsü kafa karıştırdı. Prens William ile alışveriş sonrası görüntülenen ve oldukça zayıf olan kişinin Kate olmadığı yerine dublör getirildiği söylentileri yayıldı.

19.03.2024 09:50  Güncelleme: 09:55
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İngiliz Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapacağı söylentisinin ardından gözler 83 gündür ortalarda görünmeyen Kate Middleton'a çevrilmişti. Öldüğü söylentisiyle gündeme gelen Middleton, eşi Prens William ile birlikte keyifli bir şekilde alışveriş yaparken görüntülendi. Ancak bu sefer de videodaki kadının Kate olmadığı iddiası gündeme geldi.

KİMSE KATE OLDUĞUNA İNANMADI

İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre, Galler Prensesi, eşi Prens William ile beraber Cumartesi gününü evinin yakınlarındaki bir kasabada alışveriş yaptı. Gazeteye açıklama yapan bir görgü tanığı "Bütün dedikodulara rağmen ünlü çifti karşımda görünce dondum kaldım. Kate, William ile alışveriş yapıyordu, mutlu ve iyi görünüyordu" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! kimse o olduğuna inanıyor

Ameliyat olduktan sonra ortadan kaybolan Kate Middleton'ı görenler ise tanıyamadı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından binlerce kişinin videodaki kadının spekülasyonları bitirmek için Kate Middleton yerine getirilen bir dublör olduğunu ileri sürdü.

İşte görüntü için yapılan bazı yorumlar...

Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! kimse o olduğuna inanıyor

NE OLDU?

17 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olduğu söylenen Middleton bir süredir ortalıkta görünmüyordu. İngiliz Kraliyet ailesinin, açıklayacağı önemli haberin Kate Middleton ile ilgili olduğunu öne süren dış basından birçok hesap, Prenses Kate Middleton'ın sağlık sorunlarının olduğunu öne sürdü. Bazı hesaplar ise Middleton'ın hayatını kaybettiğini iddia etti.

Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! kimse o olduğuna inanıyor

BOŞANDIĞI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. Bunun üzerine anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf servis edilmişti. Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle çocukların kıyafetlerindeki detaylara işaret ederek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etmişti.

Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! kimse o olduğuna inanıyor

FOTOĞRAFIN MONTAJ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTI

Tahtın 3 numaralı varisi Prenses Charlotte'un kıyafetinin kolu, 4 numaralı varis Prens Louis'in kıyafetinin omuzu, arka plandaki duvarda yer alan çizgilerin kesintiye uğraması ve birçok detay fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olarak sunulmuştu. Kensington Sarayı, sabah saatlerinde yapılan paylaşıma ilişkin bir açıklama yapmazken fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları yerel saatle 22.00'den sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başlamıştı.

Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! kimse o olduğuna inanıyor

MONTAJLI FOTOĞRAF İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Galler Prensesi, Kensington Sarayı'nın X hesabından yaptığı açıklamada, birçok amatör fotoğrafçı gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla da ilgilendiğini belirtmişti. Prenses Kate, "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! kimse o olduğuna inanıyor
Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! kimse o olduğuna inanıyor
Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! kimse o olduğuna inanıyor
Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! kimse o olduğuna inanıyor
Ortaya çıkan Kate Middleton\'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! Kimse o olduğuna inanmıyor

Kate Middleton, Prens William, Ameliyat, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! Kimse o olduğuna inanmıyor - Son Dakika

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