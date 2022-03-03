Otel çalışanı odalara gizli kamera yerleştirdi! 2 bin kişinin birlikte olduğu görüntüleri internete sattı - Son Dakika
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Otel çalışanı odalara gizli kamera yerleştirdi! 2 bin kişinin birlikte olduğu görüntüleri internete sattı

03.03.2022 18:39
Otel çalışanı odalara gizli kamera yerleştirdi! 2 bin kişinin birlikte olduğu görüntüleri internete sattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki ünlü bir otelde çalışan kişi, odalara gizli kamera yerleştirdi. Otel çalışanı, yaklaşık 2 bin kişinin birlikte olduğu anları kaydedip internetteki bazı sitelere sattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki dünyaca ünlü bir otelde büyük bir skandal yaşandı. Otelde çalışan Jay Allee isimli şahıs, odalara gizli kamera koyarak elde ettiği yaklaşık 2000 misafirin cinsel ilişki görüntülerini kaydetti. 54 yaşındaki şahıs, daha sonra bu görüntüleri cinsel içerikli filmler barındıran internet sitelerinde sattığı ortaya çıktı.

Odalara gizli kamera yerleştiren otel çalışanı, 2 bin kişinin cinsel ilişki görüntüleri internette sattı

GİZLİ KAMERAYI, GÜÇ ADAPTÖRÜ GİBİ GİZLEMİŞ

Tepki çeken olay, bir müşterinin odasında güç adaptörüne benzeyen gizli kamerayı fark etmesiyle ifşa oldu.Durumu anlayan müşteri, hemen polise şikayette bulundu. Allee'nin bilgisayar ve telefonunda misafirlere ait yaklaşık 2000 cinsel ilişki görüntüsü tespit edildi.

Otel çalışanı, 2 bin müşterinin özel görüntülerini kaydedip cinsel içerikli film sitelerine sattı

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Polis tarafından tutuklanan Allee, 15 yıl hapis cezası ile yargılanacak. Allee'nin avukatı, yaptığı açıklamada müvekkilinin masum olduğunu ve kötü bir niyetinin olmadığını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Cinsel İlişki, Teksas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Otel çalışanı odalara gizli kamera yerleştirdi! 2 bin kişinin birlikte olduğu görüntüleri internete sattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otel çalışanı odalara gizli kamera yerleştirdi! 2 bin kişinin birlikte olduğu görüntüleri internete sattı - Son Dakika
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