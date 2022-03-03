Otel çalışanı odalara gizli kamera yerleştirdi! 2 bin kişinin birlikte olduğu görüntüleri internete sattı - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki dünyaca ünlü bir otelde büyük bir skandal yaşandı. Otelde çalışan Jay Allee isimli şahıs, odalara gizli kamera koyarak elde ettiği yaklaşık 2000 misafirin cinsel ilişki görüntülerini kaydetti. 54 yaşındaki şahıs, daha sonra bu görüntüleri cinsel içerikli filmler barındıran internet sitelerinde sattığı ortaya çıktı.

GİZLİ KAMERAYI, GÜÇ ADAPTÖRÜ GİBİ GİZLEMİŞ

Tepki çeken olay, bir müşterinin odasında güç adaptörüne benzeyen gizli kamerayı fark etmesiyle ifşa oldu.Durumu anlayan müşteri, hemen polise şikayette bulundu. Allee'nin bilgisayar ve telefonunda misafirlere ait yaklaşık 2000 cinsel ilişki görüntüsü tespit edildi.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Polis tarafından tutuklanan Allee, 15 yıl hapis cezası ile yargılanacak. Allee'nin avukatı, yaptığı açıklamada müvekkilinin masum olduğunu ve kötü bir niyetinin olmadığını söyledi.