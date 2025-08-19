Oval Ofis\'te ses getiren kare! Herkes aynı yorumda bulunuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ZİRVENİN ÖNÜNE GEÇEN KARE

Trump zirve sonrasında yaptığı açıklamada Zelenski ile Putin'in savaşı sona erdirmek için 1-2 hafta içinde toplantı gerçekleştireceğini duyururken Oval Ofis'te çekilen bir fotoğraf ise adeta zirvenin önüne geçti.

AVRUPA LİDERLERİNİ YAN YANA DİZDİ

Servis edilen görüntülerde ABD Başkanı Trump'ın masasında oturduğu ve aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de bulunduğu isimleri şatafatsız sandalyeler üzerinde yan yana dizdiği görüldü.

OVAL OFİS'TE KİMLER YOKTU Kİ...

Trump'ın karşısında yer alan isimler şöyle sıralandı; Başkan Yardımcısı JD Vance, Devlet Sekreteri Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent, Özel Temsilci Steve Witkoff, Özel Temsilci Keith Kellogg, Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Genelkurmay Başkanı Susie Wiles, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller, Genelkurmay Başkan Yardımcısı James Blair, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiliz Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte.

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Öte yandan Oval Ofis'te çekilen fotoğraf kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, çok sayıda kullanıcı Trump'ın yer aldığı kare için "Dünyaya kimin patron olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.