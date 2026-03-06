Oval Ofis\'teki duada merak konusu olmuştu! Kim olduğu ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te dini liderlerle bir araya geldiği toplantı gündem oldu. Toplantı sırasında dini liderler Trump için dua ederken paylaşılan görüntülerde başkanın hemen yanında yer alan sarışın kadın dikkat çekti.

TRUMP'IN RUHANİ DANIŞMANI ÇIKTI

Trump'ın omzuna elini koyarak dua ettiği görülen kadının kim olduğu kısa sürede merak konusu olurken, söz konusu kişinin Beyaz Saray'da görev yapan evanjelik Hristiyan lider ve televizyon vaizi Paula White olduğu ortaya çıktı.

1966 doğumlu olan Paula White, ABD'de evanjelik çevrelerin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Papaz, televizyon vaizi ve yazar kimliğiyle tanınan White, Donald Trump'ın en yakın ruhani danışmanlarından biri olarak uzun yıllardır siyasi çevrelerde etkili bir figür olarak öne çıkıyor.

DANIŞMAN OLARAK GÖREV ALDI

White, Trump döneminde Beyaz Saray'da kurulan "White House Faith and Opportunity Initiative" adlı yapıda danışman olarak görev aldı. Bu girişim, dini kurumlarla devlet arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan bir platform olarak biliniyor.

SEÇİM KAMPANYASINDA YER ALDI

Donald Trump ile Paula White arasındaki ilişki 2016 başkanlık seçimleri sırasında daha görünür hale geldi. White, Trump'ın seçim kampanyasında aktif rol aldı ve özellikle evanjelik Hristiyan seçmenlerle kurulan ilişkilerde önemli bir isim olarak öne çıktı. Trump'ın başkanlığı döneminde düzenlenen bazı dini etkinliklerin organizasyonunda da rol üstlendi.

Paula White aynı zamanda televizyon programları ve dini yayınlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Kurucusu olduğu kilise ve dini organizasyonlar aracılığıyla ABD'de evanjelik çevrelerde etkili bir konum elde etti.

DİNİ ÇEVRELER TARAFINDAN ELEŞTİRİLİYOR

Öte yandan White, zaman zaman tartışmaların da odağında yer aldı. Özellikle "refah teolojisi" olarak bilinen ve inancın maddi başarı getirebileceğini savunan yaklaşımı, bazı dini çevreler tarafından eleştirildi. Ayrıca yaptığı bağış çağrıları ve ABD siyasetinde dinin rolüne ilişkin sert açıklamaları da kamuoyunda tartışma yarattı.