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"Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası - Son Dakika
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"Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası

ABD'li Terry Jon Martin isimli kadın, 2023'te çaldığını itiraf ettiği Oz Büyücüsü filminde Judy Garland'ın giydiği ikonik kırmızı ayakkabılar için 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı. Ayakkabılar, 2005'te çalınmış ve FBI tarafından 2018'de bulunmuştu.

"Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
30.01.2024 - 11:15,
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ABD'li Terry Jon Martin isimli 76 yaşındaki hırsız, 2023'te çaldığını itiraf ettiği Oz Büyücüsü filminde Judy Garland'ın giydiği ikonik kırmızı ayakkabılar için 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

2005 YILINDA SERGİDE ÇALDI

Oz Büyücüsü filminde Judy Garland'ın giydiği ikonik kırmızı renkli ayakkabılar, 2005'de sergilendiği Judy Garland Müzesi'nden çalınmış, FBI 2018'te bir operasyon sırasında ayakkabıları bulduğunu açıklamıştı. 2023 Ekim'de görülen davada hırsız Terry Jon Martin suçunu kabul etmiş fakat mahkeme kötü sağlık koşulları sebebiyle Martin'i hapis ile cezalandırmamaya karar vererek davayı ertelemeye karar vermişti.

'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin dolar para cezası

23 BİN DOLAR PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

ABD Başsavcılığı dün görülen mahkemede Martin'in, sağlık koşulları göz önünde bulundurularak 1 yıl denetimli serbestlik verilmesine ve ayakkabıların sergilendiği Judy Garland Müzesi'ne 23 bin 500 dolar para cezası ödemesine karar verdi.

'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin dolar para cezası

DÜNYADA YALNIZCA 4 ADET BULUNUYOR

Sanat eseri niteliğindeki ayakkabılardan dünyada yalnızca 4 adet bulunuyor. Müzikal türündeki filmde Hollywood ikonlarından Judy Garland ayakkabıları giyiyordu.

'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin dolar para cezası
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin dolar para cezası
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin dolar para cezası
Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Magazin, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası - Son Dakika
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