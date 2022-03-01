Özbekistan Cumhurbaşkanlığı: Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır - Son Dakika
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı: Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır

01.03.2022 12:50
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı: Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır

Özbekistan Cumhurbaşkanı Basın Sekreteri Sherzod Asadov, Özbekistan ve Rusya Cumhurbaşkanları arasındaki telefon görüşmesi yapıldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri eylemler konusunda "Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Basın Sekreteri Sherzod Asadov, Özbekistan ve Rusya Cumhurbaşkanları arasındaki telefon görüşmesi yapıldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü askeri eylemler konusunda "Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır" dedi.

Basın Sekreteri Asadov, iki devlet başkanının basın servislerinin ilgili telefon görüşmesi konusunda yayımladığı haberlerde farklılık olduğunu ifade ederek " Kremlin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in 'Rus tarafının gerçekleştirdiği eylemlere anlayış ifade ettiğini' bildirmişti" denildi. Asadov ise telefon görüşmesiyle ilgili "Özbekistan ve Rusya liderleri, yoğun ikili gündemin güncel konularına ek olarak Ukrayna'daki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullandı.

'ÖZBEKİSTAN'IN HEM RUSYA HEM DE UKRAYNA İLE DOSTANE İLİŞKİLERİ VAR'Sherzod Asadov sözlerine şöyle devam etti;"Rusya Devlet Başkanı, özel operasyon kararının sebepleri ve koşulları hakkında Devlet Başkanımızı bilgilendirdi. Öte yandan Özbekistan Başkanı, durumu çözüme kavuşturma ve daha fazla tırmanmasını önleme konusunda karşılıklı olarak kabul edilebilir yolların taraflarca en kısa zamanda bulunacağını umduğunu ifade etti. Ülkemizin geleneksel olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ve dostane ilişkileri bulunuyor. Biz geniş bölgemizde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlamasından yanayız. Ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar ve görüş farklılıkları ancak uluslararası hukuk kuralları temelinde çözülmelidir."

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Özbekistan Cumhurbaşkanlığı: Özbekistan dengeli, tarafsız bir pozisyon almaktadır - Son Dakika


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