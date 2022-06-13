Özbekistan'da skandal düğün eğlencesi! Damat, geline tüm gücüyle yumruk attı - Son Dakika
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Özbekistan'da skandal düğün eğlencesi! Damat, geline tüm gücüyle yumruk attı

13.06.2022 15:59

Özbekistan'da gerçekleşen bir düğün töreninde gelin ve damat ismi bilinmeyen bir oyun oynadı. Oyunu kaybetmeyi kabul edemeyen damat ise tüm gücüyle geline yumruk attı. Damadın hareketi büyük tepki topladı.

Özbekistan'da gerçekleştirilen bir düğün sırasında skandal bir olay meydana geldi. Dünyaevine giren gelin ve damat, ülkedeki düğünlerde geleneksel olarak oynanan bir oyunu oynadı.

DAMAT KAYBETTİ

Oyun sırasında damat, başarılı olamayarak geline kaybetti. Kaybetmeyi hazdemeyen damat, tüm gücüyle gelinin başına doğru sert bir yumruk attı. Neye uğradığını şaşıran gelin, yakınları tarafından uzaklaştırıldı.

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Damadın geline yönelik şiddeti, büyük tepki gördü. Çok sayıda kişi, gelinin damadı terk etmesi gerektiğini aksi halde bu şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

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Son Dakika Dünya Özbekistan'da skandal düğün eğlencesi! Damat, geline tüm gücüyle yumruk attı - Son Dakika


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