Üye Girişi
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu - Son Dakika

Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu

29.09.2021 15:33

İtalya'da 1850'li yıllardaki işçilerin mücadelesini anlatması beklenen bir heykelin açılışı tartışmalara sebep oldu. Ülkedeki kadın hakları savunucuları bir kadını transparan elbise içinde tasvir eden heykelin 'cinsiyetçi' olduğu iddiasıyla kaldırılmasını istedi.

İtalya'nın güneyindeki Sapri komününde yer alan bir heykel ülkenin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde bir parkta açılış töreni gerçekleştirilen heykel, Emanuele Stifano isimli heykeltıraş tarafından yapıldı.

TARIM İŞÇİLERİNİ TEMSİL ETMESİ BEKLENİYORDU

İtalyan şair Luigi Mercantini tarafından 1858'de yazılan La Spigolatrice di Sapri isimli şiire ithafla yapılan heykelin, o dönem özgürlük mücadelesi veren tarım işçilerini temsil etmesi bekleniyordu.

Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması büyük tartışma yarattı

HEYKELTIRAŞI TOPA TUTTULAR

Ancak söz konusu heykelin, bir kadını transparan elbise içinde vücut hatlarını oldukça belirgin bir şekilde tasvir etmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Heykelin cinsiyetçi bir yaklaşımla yapıldığını ve dönem mücadele ruhunu yansıtmadığını savunanlar heykeltıraşı topa tuttu.

Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması büyük tartışma yarattı

"BANA KALMIŞ OLSA TAMAMEN ÇIPLAK YAPARDIM"

Bazı milletvekilleri heykelin kaldırılması için çağrıda bulunurken, heykeltıraş Stifano eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Stifano, "Eğer bana kalmış olsa, tamamen çıplak bir figür yapardım" dedi.

Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu

Özgürlük, İtalya, Heykel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın alamadığı Gedson için Ahmet Nur Çebi'den bomba açıklama: Bize geliyordu ama Pjanic'i seçtik 16:02 Galatasaray'ın alamadığı Gedson için Ahmet Nur Çebi'den bomba açıklama: Bize geliyordu ama Pjanic'i seçtik James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu 15:44 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu 15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu
Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum 15:27 Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi 15:16 Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Ankara'da 14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı 14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı 14:26 Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı

Son Dakika Haberleri
16:02 Galatasaray'ın alamadığı Gedson için Ahmet Nur Çebi'den bomba açıklama: Bize geliyordu ama Pjanic'i seçtik
16:01 Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü
15:50 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti
15:43 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu
15:39 Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek
15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu
15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu
15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü Aralarında kıskançlık sebebiyle kavga çıktı, adam, kadının başına içki şişesiyle vurup öldürdü         
16:02
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek         
15:40
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı         
15:24
Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı         
15:11
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi         
14:41
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 16:10:46. #1.11#
SON DAKİKA: Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement