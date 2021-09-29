Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu

İtalya'nın güneyindeki Sapri komününde yer alan bir heykel ülkenin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde bir parkta açılış töreni gerçekleştirilen heykel, Emanuele Stifano isimli heykeltıraş tarafından yapıldı.

TARIM İŞÇİLERİNİ TEMSİL ETMESİ BEKLENİYORDU

İtalyan şair Luigi Mercantini tarafından 1858'de yazılan La Spigolatrice di Sapri isimli şiire ithafla yapılan heykelin, o dönem özgürlük mücadelesi veren tarım işçilerini temsil etmesi bekleniyordu.

HEYKELTIRAŞI TOPA TUTTULAR

Ancak söz konusu heykelin, bir kadını transparan elbise içinde vücut hatlarını oldukça belirgin bir şekilde tasvir etmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Heykelin cinsiyetçi bir yaklaşımla yapıldığını ve dönem mücadele ruhunu yansıtmadığını savunanlar heykeltıraşı topa tuttu.

"BANA KALMIŞ OLSA TAMAMEN ÇIPLAK YAPARDIM"

Bazı milletvekilleri heykelin kaldırılması için çağrıda bulunurken, heykeltıraş Stifano eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Stifano, "Eğer bana kalmış olsa, tamamen çıplak bir figür yapardım" dedi.