Pakistan'da bombalı saldırılarda 19 Kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine ait iki araca düzenlenen bombalı saldırıda 14 asker, Hayber Pahtunhva eyaletinde polis minibüsünün yakınına düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. Gwadar şehrinde 2 ayrı askeri araca düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Servisler Arası Halkla İlişkiler tarafından yapılan açıklamada, güvenlik konvoyunun Pasni şehrinden Gwadar şehrine doğru hareket ettiği sırada saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, "Bu iğrenç eylemin faillerinin yakalanıp adalete teslim edileceği" ifade edildi.

HAYBER PAHTUNHVA EYALETİNDE SALDIRI: 5 ÖLÜ

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han kentinde de polis minibüsünün yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulurken, yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırının bölgedeki motosiklete yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılmasıyla gerçekleştiği açıklandı.