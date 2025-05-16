Pakistan'dan Hindistan'a Sert Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Pakistan'dan Hindistan'a Sert Mesaj

Pakistan\'dan Hindistan\'a Sert Mesaj

Büyükelçi Cüneyd, Keşmir sorunu çözülmediği sürece çatışmaların devam edeceğini belirtti.

16.05.2025 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ülkesiyle Hindistan arasındaki gerilime ilişkin, "Biz barış yanlısı bir milletiz. Ama silahlı kuvvetlerimiz dünyanın en iyilerinden. Savaştaki gerçek sebep, yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir'dir. Bu çözülmediği sürece çatışmalar sürecektir" dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Hindistan'a karşı mücadele eden silahlı kuvvetler ve Pakistan halkını onurlandırmak amacıyla 'Youm-e-Tashakur' (Şükran Günü) etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keşmir'de bugüne kadar hiçbir şey çözülmediğini vurgulayarak, "Onlarca yıldır işler sadece kötüye gitti. Masum insanlar öldürüldü ve ihlaller tekrar tekrar yaşandı. Biz barışçıl bir çözüm istedik. Ama karşı taraf saldırgan söylemlere başvurdu. Noor Khan Üssü gibi askeri tesislere saldırıldı. Neyse ki ciddi bir zarar olmadı. Ama biz nasıl bir mesaj veriyoruz? Biz Müslümanlar rahatsız olabiliriz ama zayıf değiliz. Sınır aşıldığında karşılık veririz. Meydan okuma yeterlidir. Onlara açıkça söyledik: Biz barış yanlısı bir milletiz. Ama silahlı kuvvetlerimiz dünyanın en iyilerinden. Buradaki gerçek sebep, yasa dışı olarak işgal edilen Cammu ve Keşmir'dir. Bu çözülmediği sürece çatışmalar sürecektir. Sınırın ötesinde savaş söylemleri hiç durmuyor. Medya histerik hale geldi. Hint televizyonlarını izledim. Hindistan donanmasının Lahor'u işgal ettiğini iddia ettiler. Karaçi'nin yok edildiğini, nükleer tesislerin vurulduğunu, radyasyon testlerinin yapıldığını söylediler. Tam bir saçmalık" dedi.

'TÜRKİYE GİBİ YANIMIZDA DURAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Büyükelçi Cüneyd, "Bu ikili bir sorun değil. Bu, BM meselesidir ve küresel etkileri vardır. Bunu reddeden herkes, aşırı milliyetçi RSS ideolojisiyle aynı çizgide yer alır. Pakistan'ın nihai başarısına ulaşmasını umuyoruz. Barışa kapımız açık. Kardeşlerimize ve özellikle Türkiye gibi yanımızda duran ülkelere teşekkür ediyoruz. Türkiye zor zamanlar geçirdiğinde biz yanlarında olduk. Biz zor zamanlar yaşadığımızda, onlar bizim yanımızda durdu. Bu gerçek bir kardeşliktir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Diplomasi, Politika, Pakistan, Türkiye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'dan Hindistan'a Sert Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:07:23. #7.11#
SON DAKİKA: Pakistan'dan Hindistan'a Sert Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.