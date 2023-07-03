Papa Franciscus, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El-İttihad gazetesine röportaj veren Papa Franciscus, bir soru üzerine İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonu değerlendirdi. "Öfkeleniyorum; bu tür eylemlerden tiksiniyorum." diyen Papa, kutsal kabul edilen her kitaba, inananlarına saygı için saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"KINANACAK BİR EYLEMDİR"

Papa Franciscus, "İfade özgürlüğü, kesinlikle başkalarını küçük görmek için kullanılamaz. Buna izin verilmesi kabul edilemez; bu, kınanacak bir eylemdir" dedi.

"İTFAİYECİLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Misyonlarının, dini duyguyu, işbirliğine, kardeşliğe ve somut eylemlere dönüştürmek olduğunu belirten Papa, "Bugün silah yapanlara değil, barışı sağlayanlara ihtiyacımız var. Çatışmayı kışkırtanlara değil, barışçıl insanlara ihtiyacımız var. Kundakçılara değil, itfaiyecilere ihtiyacımız var. ya kardeşlik medeniyeti ya da gerici düşmanlık. ya geleceği birlikte kurarız ya da gelecek olmaz" diye konuştu.