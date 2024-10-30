Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi

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Brezilya'da üzücü bir kaza yaşandı. 40 yaşındaki deneyimli paraşütçü Carolina Muñoz Kennedy, hem ana hem de yedek paraşütünün açılmaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Boituva kentinde gerçekleşti. Kennedy'nin son atlayışının görüntülerinde, paraşütçünün kontrolsüz bir şekilde dönerek düştüğü görülüyor. Yedek paraşütü de açılamayınca, hızla yere çakıldı. Acil yardım ekipleri hemen olay yerine geldi, ancak hastaneye kaldırılan Kennedy kurtarılamadı.

Şilili olan ve beş yıldır Brezilya'da yaşayan Kennedy, tecrübeli bir paraşütçüydü. 2013'ten beri bu sporu yapıyordu. Aynı zamanda fizyoterapist ve kiropraktör olarak çalışıyordu. Kazanın yaşandığı gün birkaç başarılı atlayış yapmıştı ve bu son atlayışı olacaktı.

Polis, olayı araştırmak için Kennedy'nin kullandığı paraşüt ekipmanlarına el koydu. Brezilya Paraşüt Federasyonu da kazayla ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları olayın şokunu yaşarken, Kennedy'nin arkadaşları sosyal medyada paylaşımlar yaparak onu andı. Arkadaşı Daniela, "Güzel dostum, teşekkür ederim hayatımda olduğun için" sözleriyle duygularını dile getirdi.