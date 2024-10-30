Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi

Geniş Video İzle

Brezilya'nın Boituva kentinde deneyimli paraşütçü Carolina Kennedy (40), ana ve yedek paraşütünün açılmaması sonucu yaşamını yitirdi. Şilili sporcu, 2013'ten beri paraşütçülük yapıyor ve fizyoterapist olarak çalışıyordu. Polis ve Brezilya Paraşüt Federasyonu, ekipmanlara el koyarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

30.10.2024 11:18  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da üzücü bir kaza yaşandı. 40 yaşındaki deneyimli paraşütçü Carolina Muñoz Kennedy, hem ana hem de yedek paraşütünün açılmaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Boituva kentinde gerçekleşti. Kennedy'nin son atlayışının görüntülerinde, paraşütçünün kontrolsüz bir şekilde dönerek düştüğü görülüyor. Yedek paraşütü de açılamayınca, hızla yere çakıldı. Acil yardım ekipleri hemen olay yerine geldi, ancak hastaneye kaldırılan Kennedy kurtarılamadı.

Şilili olan ve beş yıldır Brezilya'da yaşayan Kennedy, tecrübeli bir paraşütçüydü. 2013'ten beri bu sporu yapıyordu. Aynı zamanda fizyoterapist ve kiropraktör olarak çalışıyordu. Kazanın yaşandığı gün birkaç başarılı atlayış yapmıştı ve bu son atlayışı olacaktı.

Polis, olayı araştırmak için Kennedy'nin kullandığı paraşüt ekipmanlarına el koydu. Brezilya Paraşüt Federasyonu da kazayla ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları olayın şokunu yaşarken, Kennedy'nin arkadaşları sosyal medyada paylaşımlar yaparak onu andı. Arkadaşı Daniela, "Güzel dostum, teşekkür ederim hayatımda olduğun için" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi
Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi
Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi
Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi

Brezilya, 3-sayfa, Sağlık, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oğuz Kuru:
    ne şehittir ne Gazi zevk uğruna gitti bizim hanımefendi 16 9 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Parasüt acik duzgün haber yap. 14 1 Yanıtla
  • Tamer Kalaycıoğlu:
    insanlar ölmuş beyinsizllerde Superman müziği koyuyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:14:55. #1.11#
SON DAKİKA: Paraşütü açılmayan kadın paraşütçü yere çakılarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.