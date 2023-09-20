Paşinyan'a medet umduğu Rusya'dan soğuk duş! Ukrayna'ya gönderilen yardımları unutmamışlar - Son Dakika

Paşinyan'a medet umduğu Rusya'dan soğuk duş! Ukrayna'ya gönderilen yardımları unutmamışlar

Son Güncelleme: 20.09.2023 11:25

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Ermenistan, Rusya'dan medet umdu. Ancak Putin'in en yakınındaki isimlerden olan Dimitri Medvedev Ermenistan'ı kara kara düşündürecek bir açıklama yaptı. Medvedev isim vermeden Paşinyan'ın Batı ile yakınlaştığını, karısı ile birlikte Ukrayna'yı ziyaret ettiklerini hatırlatarak ''Bakalım onu nasıl bir kader bekliyor'' dedi.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Ermenistan; Rus barış güçlerinin, Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonunu durdurmaktan sorumlu olduğunu öne sürdü. Moskova sadece "Endişeliyiz" açıklaması yaparken; Putin'in en yakınındaki isimlerden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın bir önceki lideri Dmitry Medvedev'in isim vermeden paylaştığı mesaj Ermenistan'da soğuk duş etkisi yarattı.

"BAKALIM ONU NASIL BİR KADER BEKLİYOR"

Medvedev, Telegram üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir gün kardeş ülkeden bir meslektaşım bana şöyle dedi: "Ben sana yabancıyım, beni kabul etmiyorsun." Ben de gerekeni söyledim: "Biyografiye göre değil, eylemlere göre yargılayacağız." Sonra savaşı kaybetti ama tuhaf bir şekilde yerinde kaldı. Daha sonra vasat yenilgisinden dolayı Rusya'yı suçlamaya karar verdi. Daha sonra ülkesinin topraklarının bir kısmından vazgeçti. Sonra NATO ile flört etmeye karar verdi ve karısı meydan okurcasına kurabiyelerle düşmanlarımızın yanına gitti. Bakalım onu nasıl bir kader bekliyor?"

Paşinyan'a medet umduğu Rusya'dan soğuk duş! Ukrayna'ya gönderilen yardımları unutmamışlar
Medvedev - Putin

PAŞİNYAN'IN SON HAMLESİ PUTİN'İ KIZDIRDI

Bu sözler Paşinyan ile Moskova arasındaki tüm köprülerin yıkıldığı şeklinde yorumlandı. Çünkü geçtiğimiz günlerde Paşinyan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını duyurmuştu. Paşinyan'ın tüzüğü onaylaması halinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya lideri Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

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Son Dakika Dünya Paşinyan'a medet umduğu Rusya'dan soğuk duş! Ukrayna'ya gönderilen yardımları unutmamışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paşinyan'a medet umduğu Rusya'dan soğuk duş! Ukrayna'ya gönderilen yardımları unutmamışlar - Son Dakika
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