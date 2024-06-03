Patronu Tarafından İsmi Yanlış Telaffuz Edilen Çalışan Tazminat Kazandı - Son Dakika
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Dünya

Patronu Tarafından İsmi Yanlış Telaffuz Edilen Çalışan Tazminat Kazandı

Patronu Tarafından İsmi Yanlış Telaffuz Edilen Çalışan Tazminat Kazandı

Phoenix Whirlpools'un Londra'da bölge satış müdürü olan Viveak Taneja, patronu Dana Davies'in kendisine sürekli olarak 'Vikesh' demesi üzerine mahkemeye gitti. Mahkeme, etnik kökeni farklı bir meslektaşa yanlış isimle hitap etmenin ırk tacizi olarak değerlendirilebileceğine karar verdi. Taneja daha sonra işten çıkarıldı, ancak şimdi 9,329 sterlin tazminat kazandı.

03.06.2024 15:00
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Patronu tarafından sürekli olarak ismi yanlış telaffuz edilen Britanyalı Hintli banyo satış temsilcisi, mahkeme kararıyla onurunun zedelendiği gerekçesiyle 9.000 sterlinden fazla tazminat kazandı.

Phoenix Whirlpools'un Londra'da bölge satış müdürü olan Viveak Taneja, patronu Dana Davies'in kendisine sürekli olarak 'Vikesh' demesi üzerine mahkemeye gitti. Mahkeme, etnik kökeni farklı bir meslektaşa yanlış isimle hitap etmenin ırk tacizi olarak değerlendirilebileceğine karar verdi. Hakim, işyerinde birine yanlış isimle hitap etmenin 'istenmeyen davranış' sayılabileceğini ve kişinin onurunu zedeleyebileceğini belirtti.

Davies'in disleksi nedeniyle isimleri hatırlamakta veya telaffuz etmekte zorluk yaşadığı söylendi, ancak bunu Taneja'ya bildirmemişti. Mahkeme, Davies'in Taneja'yı dört kez yanlış isimle hitap ederek onun onurunu lekelediğine karar verdi.

Yanlış isimle hitap edilmesinin ardından Taneja, Davies'e eğer ismini doğru telaffuz etmek için çaba göstermeyecekse kendisinin de onunla çaba göstermeyeceğini belirtti ve tartışma çıktı. Taneja daha sonra işten çıkarıldı, ancak şimdi 9,329 sterlin tazminat kazandı.

Watford mahkemesi, Taneja'nın Haziran 2021'de şirkette çalışmaya başladığını ve en iyi satış temsilcilerinden biri olduğunu duydu. Mart 2022'de Davies satış direktörü oldu ve ekibi değerlendirmek için iki gün boyunca onları gölgede bırakmayı planladı.

21 Mart'ta Taneja, Davies'i King's Cross İstasyonu'ndan almakta geç kalınca zehirli bir yolculuk yaşadılar. Davies, Taneja'nın işini ve satış hedeflerini sorguladı ve iki kez ona 'Vikesh' olarak hitap etti. Her seferinde düzeltilerek adının 'Viveak' olduğu söylendi, ancak Davies hataları için özür dilemedi.

Bir kafede çalışmak için durduklarında, Taneja okul servisleri için erken ayrılması gerektiğini söyledi. Davies ise, "bir şey yapacağını söyleyip yapmazsan, bir sorunumuz olacak" dedi. Davies, Taneja'ya iki kez daha 'Vikesh' olarak hitap etti.

Üçüncü kez sonra Taneja kızgın ve üzgün hale geldi ve eşyalarını toplayarak ayrılmak istedi. Davies'e daha önce onu düzelttiğinde dinlemediğini ve adını doğru telaffuz etmek için çaba göstermeyecekse kendisinin de onunla çaba göstermeyeceğini söyledi. Taneja, Davies'e 'aptal' ve 'ırkçı' dedi.

Davies, Taneja'nın arabasına giden yolunu kapatarak ona eğer ayrılırsa işten çıkarılacağını söyledi. İkisi de olayı patronlarına bildirdi, ancak Taneja o gün işten çıkarıldı çünkü Davies'in anlatımı tercih edildi. Taneja bu karara itiraz etti ancak ilk karar onandı.

Taneja, haksız işten çıkarılma ve ırk ayrımcılığı ve tacizi şikayetlerini mahkemeye taşıdı. Şirkette iki yıl çalışmadığı için, İstihdam Hakimi Sally Cowen haksız işten çıkarılma iddiasını reddetti, ancak ırk tacizini kabul etti.

Hakim, Taneja'nın adının önemli bir anlam taşıdığı için bu konuda hassas olduğunu kabul etti. Davies'in Taneja'nın adını doğru telaffuz etmek için çaba göstermediği ve saygısız davrandığını belirtti. Davies'in bu davranışının Taneja'nın onurunu zedelediğine karar verildi. Taneja'ya 8,000 sterlin tazminat ve faiz eklenerek toplam 9,329 sterlin ödendi.

Patronu tarafından sürekli olarak ismi yanlış telaffuz edilen Hintli çalışan, onuru zedelendiği gerekçesiyle 9.000 sterlinden fazla tazminat kazandı
Patronu tarafından sürekli olarak ismi yanlış telaffuz edilen Hintli çalışan, onuru zedelendiği gerekçesiyle 9.000 sterlinden fazla tazminat kazandı

Birleşik Krallık, Hukuk, 3.Sayfa, İş Dünyası, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Patronu Tarafından İsmi Yanlış Telaffuz Edilen Çalışan Tazminat Kazandı - Son Dakika

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