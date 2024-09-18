Pensilvanya, Amerikan Seçimlerinde Anahtar Eyalet - Son Dakika
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Dünya

Pensilvanya, Amerikan Seçimlerinde Anahtar Eyalet

Selim Koru, Pensilvanya'nın ırk çeşitliliği nedeniyle Trump-Harris yarışında kritik önemi olduğunu vurguladı.

18.09.2024 13:47
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(ANKARA) - Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Selim Koru, yaklaşan ABD seçimlerine ilişkin P"Amerikan seçimlerinde ırk önemli. Pensilvanya'da beyazlar var, latinler var, siyahiler var. Çok farklı ırktan kesimler var. Dolayısıyla adaylar oraya önem veriyorlar. Bu sebeple en önemli salıncak eyalet Pensilvanya" değerlendirmesini yaptı.

ABD seçimlerine geri sayım devam ederken; bünyesinde barındırdığı akademisyenlerle siyaset, dış politika, ekonomi, şehircilik, hukuk ve adalet ile dijital dönüşüm ve girişimcilik direktörlükleri yürüten bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü Siyaset Direktörü Hüseyin Raşit Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyesi Selim Koru, gündem maddelerini ve Trump-Harris düellosunu değerlendirdi.

Amerika'da eyaletlerin birbirinden çok farklı olduğunu vurgulayan Selim Koru, New York gibi yüksek nüfuslu ve finansal olarak güçlü eyaletlerin yanı sıra Wyoming gibi düşük nüfuslu ve tarım odaklı eyaletlerin varlığına dikkati çekti. Bu farklılıkların yasama süreçlerinde bazı dengesizliklere yol açtığını belirten Koru, temsilci sayısının bu dengesizlikleri giderme çabasıyla düzenlendiğini aktardı.

Seçimlerin kaderi 'salıncak eyaletlerde'

Toplumsal Çalışmalar Enstitüsü Siyaset Programı Direktörü Hüseyin Raşit Yılmaz, Amerikan seçimlerinde salıncak eyaletler üzerine Koru'ya sorular yöneltti. Salıncak eyaletler olarak adlandırılan Arizona, Pensilvanya ve Georgia gibi eyaletlerin seçimin sonucunu belirlemedeki önemine değinen Yılmaz, bu eyaletlerin tarihsel olarak değişkenlik gösterip göstermediğini sordu. Koru, kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Amerikan Başkanlık seçimlerinde popüler olarak çok önemli değil aslında. Her eyaletin bir puanı var, o da nüfusuna göre belirleniyor. O puanların toplamı önemli. 270 puan alan aday kazanıyor şu anki sistemde. Şimdi iş böyle olunca, başkanlık seçimlerinde garanti eyaletlere pek gidilmiyor. Mesela baktığımızda Kamala Harris için veya herhangi bir demokrat için Kaliforniya eyaleti zaten garanti, New Hampshire eyaleti zaten garanti."

Salıncak eyaletler kavramının Türkiye'deki siyasi kampanyalarla karşılaştırıldığında anlaşılmasının zor olabileceğini söyleyen Yılmaz, "Bu CHP liderinin seçimde kampanyada İzmir'e gitmemesi gibi ya da AK Parti liderinin Konya'ya gitmemesi gibi bir tercih" ifadelerini kullandı.

Toplumsal Çalışmalar Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Selim Koru, özellikle Pensilvanya eyaletinin hem kırsal hem de büyük şehir nüfusuyla geniş bir çeşitlilik sunduğunu söyledi. Sanayi sonrası dönemin getirdiği ekonomik farklılıkların, teknoloji sektörünün varlığı ve kırsal alanların siyasi ağırlığı ile birleştiğinde, Pensilvanya'yı seçimlerin kilit noktası haline getirdiğini belirten Koru, "Amerikan seçimlerinde ırk önemli. Pensilvanya'da beyazlar var, latinler var, siyahiler var. Çok farklı ırktan kesimler var. Dolayısıyla adaylar oraya önem veriyorlar. Bu sebeple en önemli salıncak eyalet Pensilvanya" diye konuştu.

"Düellodan Kamala Harris galip çıktı"

Kamala Harris'in performansı üzerine de değerlendirmelerde bulunan Koru, Harris'in beklenenden daha aktif bir rol üstlendiğini söyledi. Harris'in, Trump ile karşı karşıya geldiği televizyon programında üstün olduğunu, rakibi Trump'ı manipüle ettiğini ve ekran başındaki izleyicilerde güçlü bir izlenim bıraktığını vurguladı. Koru, tartışma sonrasında yapılan anketlerde izleyicilerin yüzde 63'ünün Harris'in kazandığını düşündüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

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