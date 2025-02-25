Pentagon\'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt

Dünya

Yunan basını tarafından dün servis edilen bir iddia büyük ses getirdi. Manşetten verilen haberlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Dedeağaç'taki askeri üssü kapatma emri verdiği ifade edildi.

TRUMP İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER SARF ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır tekrarladığı isteğin gerçeğe dönüştüğünü yazan gazeteler ABD Başkanı Trump için övgü dolu sözler sarf etti.

PENTAGON'DAN İDDİALARA YANIT

Yunan basınının Dedeağaç iddiasına ABD'den yanıt gecikmedi. Bir Pentagon yetkilisi "ABD'nin, Dedeağaç'ta bir üssü yok, burası ABD'nin Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde erişim hakkına sahip olduğu bir Yunan tesisidir" dedi.

"KAPATILACAK BİR ABD ÜSSÜ YOK"

Yetkili, bu bölgenin ABD tarafından sadece Avrupa'ya askeri teçhizat taşımak için bir ulaşım merkezi olarak kullanıldığını ve kapatılacak bir Amerikan üssü olmadığını vurguladı.