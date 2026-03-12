Pentagon'dan Hegseth'in basın toplantıları için dikkat çeken karar - Son Dakika
Pentagon'dan Hegseth'in basın toplantıları için dikkat çeken karar

Pentagon\'dan Hegseth\'in basın toplantıları için dikkat çeken karar
12.03.2026 08:13
Pentagon, İran savaşına ilişkin Savunma Bakanı Pete Hegseth'in son iki brifingine foto muhabirlerinin katılmasına izin vermezken, karar Trump yönetimi ile ana akım medya arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Pentagon, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'daki savaşa ilişkin gerçekleştirdiği son iki basın bilgilendirme toplantısına foto muhabirlerinin katılmasına izin vermedi. Savunma Bakanlığı, uzun süredir uygulanan bu yerleşik politikanın neden değiştirildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Pentagon Sözcüsü Joel Valdez konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Hegseth yönetimindeki Savunma Bakanlığı'nın bir süredir kendisini takip eden basın mensuplarıyla gerilimli bir ilişki yürüttüğü belirtiliyor.

MEDYADA BÜYÜK KRİZ

Trump yönetimi döneminde getirilen yeni kurallar, Pentagon'da görev yapan birçok ana akım medya kuruluşunun çalışma alanlarını ve erişim imkanlarını kısıtladı. Bu kuralları kabul etmeyen birçok büyük medya kuruluşu Pentagon'daki ofislerini boşalttı. Söz konusu medya kuruluşlarının yerine ise yeni oluşturulan ve kuralları kabul eden, büyük ölçüde Başkan Donald Trump'a yakın yayın organlarında çalışan bir basın grubunun yerleştirildiği ifade edildi.

Pentagon yönetimi, ofislerini terk eden muhabirlere Savunma Bakanı Hegseth'in savaş brifinglerine katılabilmeleri için geçici giriş kartları vermeyi sürdürüyor. Ancak Hegseth'in bu "geleneksel" medya kuruluşlarının muhabirlerine nadiren söz verdiği belirtiliyor. Buna rağmen salı günü düzenlenen toplantıda New York Times muhabiri Eric Schmitt'e soru sorma hakkı tanındı.

NEW YORK TIMES'TAN DAVA

New York Times gazetesi, Hegseth'in getirdiği basın kısıtlamalarının iptal edilmesi için Trump yönetimine dava açtı. Dava kapsamında geçtiğimiz hafta ABD Bölge Yargıcı Paul Friedman huzurunda bir duruşma gerçekleştirildi.

Gazetenin sözcüsü Charles Stadtlander yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin ABD ordusu hakkında eksiksiz haber yapabilmelerine imkan sağlamak kamu hizmeti açısından büyük önem taşıyor. Buna brifinglere katılma ve akreditasyon hakkı bulunan foto muhabirleri de dahildir," ifadelerini kullandı. ABD merkezli Associated Press ise foto muhabirlerinin toplantıya alınmamasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Pentagon'un getirdiği kısıtlamaların video kameraları kapsamadığı belirtildi.

OKUL SALDIRISI TARTIŞMASI

Öte yandan İran'daki bir kız okulunun bombalanması ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yaklaşık 175 kişinin hayatını kaybetmesi, Washington ile New York Times arasında yeni bir tartışmaya yol açtı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, salı günü yaptığı açıklamada New York Times'ın soruşturma sürecine yönelik haberlerini eleştirdi.

Leavitt, "Bakanlık tarafından doğrulanmamış iddialarla dolu makaleler yayımlayan New York Times'ın sırf kendileri istiyor diye bu soruşturmayı aceleyle kapatmamız için bizi taciz etmesine izin vermeyeceğiz," dedi. Buna karşın New York Times, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde yönetimin ilk bulgularının söz konusu saldırıdan ABD'nin sorumlu olduğuna işaret ettiğini ileri sürdü.

Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

