Peru'da Otobüs Kazasında 24 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Peru'da Otobüs Kazasında 24 Kişi Hayatını Kaybetti

Peru\'da Otobüs Kazasında 24 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 18.09.2023 20:31

Peru'nun güneyinde Huancayo ile Huanta kentleri arasında seyahat eden bir yolcu otobüsü, Ayacucho kara yolu üzerinde 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği yolda önceden heyelan meydana geldiği ve yolun bakımının yapılmadığı tespit edildi. Peru'da her yıl trafik kazalarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybediyor ve 55 bin kişi yaralanıyor.

Peru'nun güneyinde bir yolcu otobüsünün uçuruma devrildiği kazada 24 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Ülkenin resmi ajansı Andina'nın verdiği habere göre, Huancayo ile Huanta kentleri arasında seyahat eden otobüs, Ayacucho kara yolu üzerine, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada 24 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği, yaralıların hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Anco Belediye Başkanı Manuel Zevallos RPP Radyosuna yaptığı açıklamada, kazanın gerçekleştiği yolda önceden heyelan meydana geldiği ve yolun bakım çalışmasının ise yapılmadığını, tespit ettiklerini söyledi.

Ulusal Karayolu Güvenliği Konseyi rakamlarına göre, Peru'da her yıl yaklaşık 3 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor ve 55 bin kişi yaralanıyor.

Kaynak: AA

Kaza, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da Otobüs Kazasında 24 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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