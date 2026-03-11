Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimi sonlandırmak için İran'ın temel şartlarını açıkladı. Bölgedeki çatışmaların sorumlusunun "savaş çığırtkanlığı" yapan ABD ve İsrail olduğunu savunan Pezeşkiyan, kalıcı bir ateşkes için İran'ın uluslararası haklarının tanınması gerektiğini vurguladı.

PEZEŞKİYAN'DAN 3 ŞART

Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin ve Amerika'nın savaş çığırtkanlığıyla başlayan savaşı sona erdirmenin tek yolu, İran'ın tartışmasız haklarının kabul edilmesi, İran'a tazminat ödenmesi, saldırganlıklarının tekrarlanmasını önlemek için kesin bir uluslararası yükümlülük altına girilmesi." ifadelerini kullandı.

TRUMP: İRAN'LA KONUŞABİLİRİM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'tan geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Fox News'e konuşan Trump, İran ile görüşme ihtimaline kapıyı aralayarak, "İran çok fena görüşmek istiyor. Görüşmek şartlara göre mümkün. Artık konuşmak zorunda değiliz, biliyorsunuz. Ama mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN ATEŞKES MESAJI: KESİNLİKLE ARAMIYORUZ

ABD tarafındaki bu açıklama ve temas girişimlerinin ardından İran'dan sert bir açıklama gelmişti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin ateşkes arayışında olmadığını söylemişti.

Galibaf, "Biz kesinlikle ateşkes aramıyoruz; saldırganın ağzına yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'i de hedef alan Galibaf, "Siyonist rejim egemenliğini pekiştirmek için 'savaş-müzakere-ateşkes ve sonra tekrar savaş' döngüsünü sürdürüyor. Biz bu döngüyü kıracağız" demişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.