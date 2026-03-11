Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
11.03.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Haber Videosu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD ile ateşkes için şartlarını açıkladı. Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin ve Amerika'nın savaş çığırtkanlığıyla başlayan savaşı sona erdirmenin tek yolu, İran'ın tartışmasız haklarının kabul edilmesi, İran'a tazminat ödenmesi, saldırganlıklarının tekrarlanmasını önlemek için kesin bir uluslararası yükümlülük altına girilmesi." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimi sonlandırmak için İran'ın temel şartlarını açıkladı. Bölgedeki çatışmaların sorumlusunun "savaş çığırtkanlığı" yapan ABD ve İsrail olduğunu savunan Pezeşkiyan, kalıcı bir ateşkes için İran'ın uluslararası haklarının tanınması gerektiğini vurguladı.

PEZEŞKİYAN'DAN 3 ŞART

Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin ve Amerika'nın savaş çığırtkanlığıyla başlayan savaşı sona erdirmenin tek yolu, İran'ın tartışmasız haklarının kabul edilmesi, İran'a tazminat ödenmesi, saldırganlıklarının tekrarlanmasını önlemek için kesin bir uluslararası yükümlülük altına girilmesi." ifadelerini kullandı.

TRUMP: İRAN'LA KONUŞABİLİRİM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'tan geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Fox News'e konuşan Trump, İran ile görüşme ihtimaline kapıyı aralayarak, "İran çok fena görüşmek istiyor. Görüşmek şartlara göre mümkün. Artık konuşmak zorunda değiliz, biliyorsunuz. Ama mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN ATEŞKES MESAJI: KESİNLİKLE ARAMIYORUZ

ABD tarafındaki bu açıklama ve temas girişimlerinin ardından İran'dan sert bir açıklama gelmişti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin ateşkes arayışında olmadığını söylemişti.

Galibaf, "Biz kesinlikle ateşkes aramıyoruz; saldırganın ağzına yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'i de hedef alan Galibaf, "Siyonist rejim egemenliğini pekiştirmek için 'savaş-müzakere-ateşkes ve sonra tekrar savaş' döngüsünü sürdürüyor. Biz bu döngüyü kıracağız" demişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Mesud Pezeşkiyan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • n5685244 n5685244:
    ABD hangi anlaşmayı yerine getirdi ki 35 2 Yanıtla
  • zeki69 zeki69:
    Aynen zarar verdiği tüm ülkelere tazminat ödesin İsrail ve Amerika nedir bu aymazlık 22 2 Yanıtla
  • Tr Türkiye Tr Türkiye:
    ABD , Reza Zarrab yüzünden Halk Bankası’na keseceği milyarlarca dolar ceza ile anca öder İran’a tazminatları . Yine bizim halkın cebinden çıkar o para . Ama Reza’dan rüşvet alanlardan alsınlar o cezaların parasını bütçeye koysunlar !! 3 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular
Alzheimer hastası kayıp adam ölü bulundu Alzheimer hastası kayıp adam ölü bulundu
Savaşta 12. gün İran’dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Trump’a cinnet getirtecek not Füzenin üstüne yazdılar Trump'a cinnet getirtecek not! Füzenin üstüne yazdılar

22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
21:10
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:13
Irak: Topraklarımızın İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:02:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.