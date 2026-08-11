Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumunu paylaştı - Son Dakika
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Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumunu paylaştı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ve 7 saat görüşen birinin sağlık sorunu olamayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

"GÖRÜŞME VERİMLİ GEÇTİ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla dün yaptığı toplantıda ülke lideri Mücteba Hamaney'le önceki gün gerçekleştirdiği görüşmenin 'verimli' geçtiğini söyledi.

Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumunu paylaştı

"SAĞLIK DURUMU İYİ" 

Hamaney ile her konu hakkında konuştuklarını belirten Pezeşkiyan, "Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Mesud Pezeşkiyan, Sağlık, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumunu paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Ortada bile olmayan birinin sağlık durumu bizde yedik 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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