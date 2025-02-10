Philadelphia'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Philadelphia'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Philadelphia\'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Philadelphia şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında en az 40 kurşun atıldığı bildirildi.

10.02.2025 17:51  Güncelleme: 17:52
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ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrindeki silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrindeki Claridge Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı güvenlik kameralarından izleyen Philadelphia polisi, yerel saatle 03.30 civarında, Crescentville semtindeki Claridge Caddesi ve Adams Caddesi kesişim noktasında bir araçta, vurulmuş iki kişiyi buldu. Sağlık görevlileri her iki kişinin de olay yerinde ölü bulunduğunu kaydetti.

Polis yetkilileri, saldırıda en az iki ayrı yarı otomatik silahtan 40'tan fazla kurşun çıktığını ve bu kurşunların en az 20'sinin araca isabet ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

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