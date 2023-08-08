Polonya'da ayak bilekleri demir kilit ile bağlanmış çocuk vampir kalıntısı bulundu

Polonya'nın Torun şehrinde bulunan bir mezarlıkta, ilginç ve ürkütücü bir keşif yapıldı. Üniversitenin arkeologları, Pien köyündeki mezarlıkta 30 kişinin kalıntılarına ulaştı. Bu kalıntılar arasında dikkat çeken, beş ila yedi yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir çocuğun iskeleti bulundu. Bu çocuğun ayak bileklerine takılmış bir kilit dikkat çekti. Arkeologlar, bu kilidin, ölünün geri dönmesini engellemek için kullanıldığına inanıyor. Folklorik inançlara dayalı olan bu tür uygulamalar "anti-vampirik" olarak da adlandırılıyor.

Ayrıca, bu mezarlıkta bulunan bir diğer kadın iskeleti de ilgi çekiciydi. Kadının iskeleti, bir orakla yere sabitlenmiş durumdaydı. Araştırmacılar, bu tuhaf konumunun, kadının mezarından kalkmaya çalışırsa onu yerinde tutma amacı taşıdığını düşünüyor.

Bu tür defin uygulamalarının, ölülerin geri dönmesine karşı bir savunma olduğu düşünülüyor. Kesik başlar, yüzükoyun gömme, yakma veya taşla parçalama gibi yöntemler bu amaca hizmet ediyordu.

Bu gizemli buluntular, geçmişteki inançları ve ritüelleri anlamamız için bize önemli ipuçları sunuyor. Tarih boyunca insanlar, bilinmez ve ürkütücü olanla başa çıkmak için farklı yollar denemişlerdir.