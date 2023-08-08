Polonya'da Ayak Bilekleri Demir Kilit ile Bağlanmış Çocuk Vampir Kalıntısı Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya'da Ayak Bilekleri Demir Kilit ile Bağlanmış Çocuk Vampir Kalıntısı Bulundu

08.08.2023 16:07

Polonya'nın Torun şehrindeki bir mezarlıkta yapılan arkeolojik kazılarda, Pien köyündeki mezarlıkta 30 kişinin kalıntılarına ulaşıldı. Bu kalıntılar arasında beş ila yedi yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir çocuğun iskeleti bulundu. Çocuğun ayak bileklerine takılmış bir kilit dikkat çekti. Arkeologlar, bu kilidin, ölünün geri dönmesini engellemek için kullanıldığına inanıyor. Ayrıca, mezarlıkta bulunan bir kadının iskeleti de ilgi çekiciydi. Kadının iskeleti, bir orakla yere sabitlenmiş durumdaydı. Araştırmacılar, bu tuhaf konumunun, kadının mezarından kalkmaya çalışırsa onu yerinde tutma amacı taşıdığını düşünüyor. Bu defin uygulamalarının, ölülerin geri dönmesine karşı bir savunma olduğu düşünülüyor. Bu buluntular, geçmişteki inançları ve ritüelleri anlamamız için önemli ipuçları sunuyor.

Polonya'nın Torun şehrinde bulunan bir mezarlıkta, ilginç ve ürkütücü bir keşif yapıldı. Üniversitenin arkeologları, Pien köyündeki mezarlıkta 30 kişinin kalıntılarına ulaştı. Bu kalıntılar arasında dikkat çeken, beş ila yedi yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir çocuğun iskeleti bulundu. Bu çocuğun ayak bileklerine takılmış bir kilit dikkat çekti. Arkeologlar, bu kilidin, ölünün geri dönmesini engellemek için kullanıldığına inanıyor. Folklorik inançlara dayalı olan bu tür uygulamalar "anti-vampirik" olarak da adlandırılıyor.

Polonya'da ayak bilekleri demir kilit ile bağlanmış çocuk vampir kalıntısı bulundu

Ayrıca, bu mezarlıkta bulunan bir diğer kadın iskeleti de ilgi çekiciydi. Kadının iskeleti, bir orakla yere sabitlenmiş durumdaydı. Araştırmacılar, bu tuhaf konumunun, kadının mezarından kalkmaya çalışırsa onu yerinde tutma amacı taşıdığını düşünüyor.

Polonya'da ayak bilekleri demir kilit ile bağlanmış çocuk vampir kalıntısı bulundu

Bu tür defin uygulamalarının, ölülerin geri dönmesine karşı bir savunma olduğu düşünülüyor. Kesik başlar, yüzükoyun gömme, yakma veya taşla parçalama gibi yöntemler bu amaca hizmet ediyordu.

Bu gizemli buluntular, geçmişteki inançları ve ritüelleri anlamamız için bize önemli ipuçları sunuyor. Tarih boyunca insanlar, bilinmez ve ürkütücü olanla başa çıkmak için farklı yollar denemişlerdir.

Polonya'da ayak bilekleri demir kilit ile bağlanmış çocuk vampir kalıntısı bulundu
Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya'da Ayak Bilekleri Demir Kilit ile Bağlanmış Çocuk Vampir Kalıntısı Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:16 MasterChef All Star'da Mert ve Sergen birbirine girdi
16:12 MasterChef'te Mert'in Dilara'yla ilgili paylaşımı Sergen'i çıldırttı! Birbirinin üzerine yürüdüler
16:13 İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı
16:09 İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı
16:04 İzmir'de akıllara durgunluk veren 'kiralık daire' ilanı! Kiracıdan istenen şart pes dedirtti
15:59 İzmir'de akıllara durgunluk veren "kiralık daire" ilanı! Kiracıdan istenen şart pes dedirtti
15:48 Sergio Ramos, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
15:44 Dünya bu transferi konuşacak! Sergio Ramos, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
15:46 Asena Çakmak'ın babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti
15:42 Oryantal Asena'nın babası hayatını kaybetti! Cenazede ayakta durmakta güçlük çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 16:34:40. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya'da Ayak Bilekleri Demir Kilit ile Bağlanmış Çocuk Vampir Kalıntısı Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement