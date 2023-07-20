Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe'nin cenaze töreni sonrası Amerika'ya dönme talebi Beyaz Saray tarafından reddedildi - Son Dakika
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Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe'nin cenaze töreni sonrası Amerika'ya dönme talebi Beyaz Saray tarafından reddedildi

20.07.2023 11:46

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth II'nin cenazesinden sonra Amerika'ya dönmek istediler ancak Beyaz Saray, bu talebi kabul etmedi. Ayrı yaşayan kraliyet üyelerini geri getirmenin karmaşa çıkarabileceği endişesiyle reddedilen talep, çiftin aralarının açıldığı Oprah Winfrey röportajının ardından geldi.

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth II'nin Eylül ayında düzenlenen devlet cenazesinden sonra Biden ailesiile birlikte Air Force One ile Amerika Birleşik Devletleri'ne dönme istekleri reddedildi.

Beyaz Saray, ayrı yaşayan kraliyet üyelerini Atlantik'i geçerek geri getirmenin bir "karmaşa" çıkarabileceğinden endişe duyduklarını bu nedenle çiftin bu talebinin yeterli yok gerekçesi ile kabul etmedi.

Sussex Dükü ve Düşesi, Oprah Winfrey ile yaptıklarıröportajın ardından kraliyet ailesiyle araları açılmıştı ve Kraliçe 8 Eylül'de 96 yaşında öldüğünde İngiltere'de hayır işleri için bulunuyordu.

Çift, o sırada Birleşik Krallık'taydı ve Kraliçe'nin cenaze törenine kadar ülkede kaldılar.

Ancak Buckingham Sarayı'nda düzenlenen cenaze öncesi resepsiyona davet edilmediler. Orada diğer kraliyet üyeleri, Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton ile birlikte Başkan Biden ve First Lady Jill Biden da yer aldı.

Çift, Westminster Abbey'deki cenaze töreninde ise diğer kraliyet üyelerinin arkasında ikinci sırada oturdu.

Bunun üzerine Harry ve Meghan'ın ekibi, Air Force One ile Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeleri için Beyaz Saray'a başvurdu. Çift, 2020 yılında kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Kaliforniya'da yaşıyordu. Ancak Daily Mail'e göre, Beyaz Saray'dan hemen ve sert bir "hayır" cevabı geldi ve konu üzerinde pek fazla tartışma yapılmadı.

Bir kaynak, "Bu büyük bir karmaşaya yol açardı. Saray ile yeni Kral arasındaki ilişkileri zorlayabilirdi" dedi.

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe'nin cenaze töreni sonrası Amerika'ya Air Force One uçağı ile dönme talebi Beyaz Saray tarafından kabul edilmedi
Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe'nin cenaze töreni sonrası Amerika'ya Air Force One uçağı ile dönme talebi Beyaz Saray tarafından kabul edilmedi
Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe'nin cenaze töreni sonrası Amerika'ya Air Force One uçağı ile dönme talebi Beyaz Saray tarafından kabul edilmedi
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Son Dakika Dünya Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe'nin cenaze töreni sonrası Amerika'ya dönme talebi Beyaz Saray tarafından reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe'nin cenaze töreni sonrası Amerika'ya dönme talebi Beyaz Saray tarafından reddedildi - Son Dakika
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