Prens Selman'ı suikast korkusu sardı: Bunu yaparsam beni öldürürler - Son Dakika
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Dünya

Prens Selman'ı suikast korkusu sardı: Bunu yaparsam beni öldürürler

Prens Selman\'ı suikast korkusu sardı: Bunu yaparsam beni öldürürler

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, görüştüğü ABD'li yetkililere İsrail ile normalleşme adımlarını atmaları durumunda suikasta kurban gitmekten endişe duyduğunu iletti. Selman, eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı örnek göstermiş.

15.08.2024 11:24
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine yönelik görüşmeler nedeniyle öldürülebileceğini düşündüğünü ABD Kongre üyelerine iletti.

ENVER SEDAT'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Amerikan Politico'da yayınlanan haberde; Prens bin Selman, hayatından endişeli olduğunu ve İsrail'le bir anlaşmanın Filistin devletini kapsaması gerektiğini dile getirdi. Suudi Prensin, İsrail'le anlaştıktan sonra 1981'de suikasta kurban giden eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı da örnek gösterdiği belirtildi.

Prens Selman'ı suikast korkusu sardı: Bunu yaparsam beni öldürürler

ABD'DEN MEDET UMUYOR

Haberde, "Prens bin Selman'ın, İsrail'le ilişkileri düzeltmesi için Suudi Arabistan'a baskı yapan ABD'yi bu yolla ülkesi için daha uygun bir anlaşmaya ikna etmeye çalıştığı" yorumu yapıldı.

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZEREYDİ

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim öncesinde Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme görüşmeleri sürüyordu. İsrail öncesinde, ABD arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmişti.

MÜZAKERELERİN KAPSAMI

Politico, Suudi Arabistan ve İsrail arasında gizlice yürütülen müzakerelerde ele alınan normalleşme anlaşmasının, nükleer program ve teknolojiye yatırım karşılığında Riyad'ın Çin'le anlaşmaları sınırlamasını da içerdiğini aktardı.

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Son Dakika Dünya Prens Selman'ı suikast korkusu sardı: Bunu yaparsam beni öldürürler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bu Kim: korkak 35 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Bunlardan mı fayda gelecek daha kendilerine hayrı yok müslümanlar Filistin bunların hiç umurunda değil bunları iyi görmek lazım 22 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: kaşıkçı cinayeti ne oldu ondan haber verin siz ??? 4 2 Yanıtla
  • Kenan sonay: Zaten hertürlü desteği sağlıyorsunuz Allah c.c kork 1 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: korkak adamlar 1 0 Yanıtla

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