Prenses Diana\'nın oğlu Harry doğduğunda babası Charles\'in yaşadığı hayal kırıklığı hakkında konuştuğu ses kaydı ilk defa yayınlandı

Prenses Diana'nın ilk kez ortaya çıkan kayıtları, Kral Charles'ın Prens Harry doğduğunda 'hayal kırıklığına uğradığını' ve 'bir kız istediğini' söylediğini iddia ediyor.

Kayıtlar, Diana'nın biyografyacısı Andrew Morton için 1990'larda kaydedildi ve Diana: Gerçek Hikayesi adlı en çok satan kitabın yayınlanmasına ilham verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanacak olan yaklaşan bir belgeselde kırpılmış olan bu ses, Diana'nın ölümünün 26. yıl dönümünden sadece bir gün sonra yayınlandı.

Diana kayıtlarda, Charles'ın 1984'teki Prens Harry'nin vaftizi sırasında üvey annesi Raine Spencer'a şunları söylediğini iddia ediyor: 'Çok hayal kırıklığına uğradık, bir kız istedik'. Kontes Spencer daha sonra ona 'bir çocuğunuz olduğu için şanslı olduğunuzu fark etmelisiniz' dediğini ekledi.

Kayıtların yayınlanması, Kraliçe Elizabeth II'nin ölümünün birinci yıldönümünden sadece bir hafta önce olduğu için Prens Harry için özellikle sarsıcı olabilir. Yaklaşan belgesel, 2017 yapımı Diana: Kendi Sözleriyle adlı yapımın devamı niteliğinde.

Yeni yapımın 2024 başlarında yayınlanması bekleniyor. Diana, Prens Harry'nin doğumuyla ilgili olarak Charles'ın iddia edilen yorumları hakkında şunları söylüyor: 'Harry'nin vaftizinde Charles, anneme gidip şöyle dedi: "Çok hayal kırıklığına uğradık, bir kız istedik".Bir başka klipte, Diana üvey annesine duyduğu nefreti ifade ediyor. Babası John, Frances ayrıldıktan sonra 1976'da evlendiği Raine ile ilgili olarak şunları söylüyor: 'Çok öfkeliydim. Ona "Seni ne kadar çok sevmediğimi bilseydin keşke.

Diana ve kardeşlerinin, üvey annelerine "Asit Raine" adını verdikleri ve sık sık "Raine, Raine, git!" dedikleri söyleniyor. Başka bir ses kaydında da , daha önce 2017 belgeselinde ortaya çıkan Diana, Charles ile olan "saçma" düğününden bahsediyor. Diana, düğün için çok saçmaydı ifadesini kullanıyor.