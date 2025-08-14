Putin\'den ABD\'ye Ukrayna Mesajı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin Ukrayna krizini çözmek ve uzun vadeli barış koşullarını oluşturmak için samimi çaba sarf ettiğini söyledi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yarın yapacağı görüşmeye yönelik hazırlık kapsamında Rus yetkililerle toplantı düzenledi. Putin toplantının başında yaptığı konuşmada, yetkililere, Ukrayna krizinin çözüm süreciyle ilgili müzakereler ve Ukrayna heyetiyle ikili formatta süren müzakereler hakkında bilgi vereceğini belirtti.

ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımına da değinen Putin, "Mevcut Amerikan yönetimiyle bu konuda hangi aşamada olduğumuzu anlatmak istiyorum. ABD yönetimi, oldukça enerjik ve samimi bir şekilde çatışmaları durdurmak, krizini sonlandırmak ve bu çatışmaya dahil olan taraflar için faydalı olacak anlaşmalara ulaşmak için ülkelerimiz arasında, Avrupa'da ve tüm dünyada uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için çabalıyor" ifadelerini kullandı.